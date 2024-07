Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Angst voor midlifecrisis ontkracht: ‘Gemoeds­toestand wordt beter als we ouder worden’

Een midlifecrisis, oftewel een identiteitscrisis in je ‘midlife’. Sommige mannen of vrouwen ervaren het. Maar volgens recent onderzoek klopt die theorie, dat je halverwege je leven in een dal komt, helemaal niet.

Een motor kopen, je gezin achterlaten voor een vrijgezellenbestaan, een complete carrièreswitch? Of misschien wel een ultra-gezonde en sportieve leefstijl hanteren, je ‘look’ helemaal omgooien of gewoon simpelweg niet meer weten wat je wil in het leven? Je zou dat soort gedrag bij iemand in de leeftijdcategorie tussen de 40 en 65 jaar, onder het kopje midlifecrisis kunnen plaatsen (maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn).

Hoogleraar haalt midlifecrisis onderuit

Volgens Susan Krauss Whitbourne is de term midlifecrisis echter achterhaald. Ze is emeritus hoogleraar psychologische en hersenwetenschappen en haalt tegenover Psychology Today de midlifecrisis onderuit.

Zij die geloven in de midlifecrisis beweren dat er een crisis nodig is voordat mensen echte vervulling kunnen bereiken. Maar de hoogleraar haalt een recentelijk Duits onderzoek aan. Het uitgangspunt van de onderzoekers was niet het idee dat het geluk op middelbare leeftijd instort, maar precies het tegenovergestelde: dat mensen steeds emotioneler bevredigd raken naarmate ze ouder worden.

Geluk neemt toe naarmate we ouder worden

De Duitse onderzoekers ondervroegen 3300 volwassenen van allerlei leeftijden en concludeerden dat mensen een gestaag proces doorlopen. Een proces waarin ze hun doelen zodanig selecteren dat hun geluk toeneemt.

„Hoewel het latere leven veel uitdagingen met zich meebrengt, biedt het mensen ook de mogelijkheid om zich te concentreren op wat voor hen belangrijk is terwijl ze naar de toekomst kijken”, zegt de hoogleraar. Daarnaast legt ze uit dat we op oudere leeftijd beter in staat zijn om onze emoties te reguleren. „De hoogtepunten zijn misschien niet zo hoog, maar de dieptepunten ook niet zo diep.”

Humeur en mentale gesteldheid

Dus vrees jij voor het ouder worden of wellicht een midlifecrisis? Geen zorgen. De wetenschap toont immers aan dat het leven alleen maar beter wordt, naarmate we ouder worden. Tenminste, als we het hebben over ons humeur en mentale gesteldheid. Al benadrukt Krauss Whitbourne dat mensen onderling natuurlijk verschillen. Ook in hun mate van mentale gezondheid.

„Midlife is vaak een tijd waarin individuen volwassener en geïntegreerder worden, en waarin ze kunnen groeien door successen op werk en gezin. Dat leidt tot gevoelens van vervulling en een betere geestelijke gezondheid”, aldus de hoogleraar.

Andere factoren dan leeftijd

En heb je toch het idee dat jij, of iemand in je omgeving, op een midlifecrisis afstevent? Geef dan niet een midlifecrisis de schuld. „Zoek dan naar andere factoren dan leeftijd om jouw (on)welzijn te verklaren. De weg naar vervulling zal dan veel beter haalbaar worden”, concludeert Krauss Whitbourne.

