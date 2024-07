Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

GGD gaat chlamydia op andere manier testen: ‘Mensen niet onnodig bang maken’

De GGD gaat vanaf 1 januari 2025 niet meer standaard op chlamydia testen als mensen geen klachten hebben. Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt namelijk dat een infectie met de soa maar een hele kleine kans op verminderde vruchtbaarheid met zich meebrengt. Daarnaast gaat de infectie meestal vanzelf voorbij, zonder schadelijke gevolgen.

Als je geen klachten die passen bij chlamydia hebt, maar wel besmet bent, draagt het testen en behandelen van de infectie niet effectief bij aan de gezondheid. Chlamydia zit vanaf volgend jaar dus niet in het standaard testrijtje, wat overbehandeling zou moeten voorkomen. De GGD wil op deze manier voorkomen dat de bacterie resistent wordt tegen antibiotica.

‘Mensen niet onnodig bang maken voor chlamydia’

Volgens Hanna Bos, arts Maatschappij & Gezondheid bij Soa Aids Nederland is het „heel goed nieuws” dat mensen niet meer zomaar op chlamydia worden getest. „Veel mensen zijn jarenlang bang geweest voor de negatieve gevolgen van deze soa. Deze nieuwe inzichten laten dus ook zien dat die angst voor een groot deel ongegrond is. Het is belangrijk om mensen niet onnodig bang te maken.”

Een lange tijd zag de wetenschap chlamydia als een belangrijke veroorzaker van onvruchtbaarheid bij vrouwen. Daarom was er bij die soa een grote focus op preventie, diagnose en behandeling. Dus ook als iemand geen chlamydia-klachten had. Maar er is geen bewijs voor dat antibiotica slikken zonder klachten een effectieve aanpak is.

Vaak gaat een infectie met de soa vanzelf over, zonder dat iemand daar negatieve gevolgen op de gezondheid en vruchtbaarheid aan overhoudt. Wel roept Soa Aids Nederland de overheid op om te investeren in een landelijke publiekscampagne over seksuele gezondheid. Het dragen van condooms om zo jezelf en anderen te beschermen, blijft namelijk belangrijk. Maar het condoomgebruik onder jongeren neemt sinds 2011 gestaag af, terwijl het aantal soa’s juist toeneemt. In onderstaand artikel lees je daarover:

Vorige Volgende

Reacties