Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitvaartverzekeringen lopen duizenden euro’s uiteen: dit betaal je en hier ben je het goedkoopst uit

De kosten van een begrafenis of crematie kunnen sterk oplopen, afhankelijk van jouw wensen of die van je naaste(n). Maar ook als je je wil verzekeren voor zo’n dienst lopen kunnen de kosten oplopen, maar niet bij elke verzekeraar. De hoogte van de premie verschilt namelijk sterk.

Tussen de duurste en goedkoopste uitvaartpolis zit zelfs een verschil van ruim 4500 euro. We zetten op een rijtje wat je zo ongeveer betaalt en waar je het duurst (en het goedkoopst) uit bent.

Kosten van uitvaart

De cijfers komen uit recent onderzoek van Uitvaartverzekering.nl, die te rade ging bij negen verschillende verzekeringen en hun polissen vergeleek. Een uitvaartverzekering kan handig zijn, omdat bij overlijden de verzekeraar dan (een deel van) de kosten betaalt. En zoals gezegd kunnen die flink oplopen (hier lees je wat alleen een crematie kost). Veel Nederlanders zien de waarde van zo’n verzekering in: twee derde van de bevolking heeft er een, volgens het Nibud.

Maar zoals bij zoveel dingen loont het om van tevoren onderzoek te doen en verschillende polissen naast elkaar te zetten. Bij sommige verzekeraars betaal je je leven lang premie, bij anderen kun je kiezen voor een looptijd van 20 of 30 jaar. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Monuta de laagste premie biedt. Een 30-jarige die nu een verzekering afsluit en op 80-jarige leeftijd komt te overlijden, betaalt 7,56 euro per maand voor een dekking van 9000 euro. Die premie betalen klanten van Monuta wel levenslang, dus in de vijftig jaar tussen de afsluiting en het overlijden gaat het om ongeveer 4500 euro.

Goedkoopste uitvaartverzekering (en de duurste)

Zoals gezegd biedt Monuta de laagste maandelijkse premie. Maar DELA is in totaal het goedkoopst. Als je de verzekering laat lopen tot je 65 jaar bent, betaal je 10,79 euro per maand. Dat komt in totaal uit op ruim 4400 euro. Dan ben je tot 9000 euro gedekt.

Ook de a.s.r. uitvaartverzekering is een van de goedkopere opties. Als je hier verzekerd bent, betaal je de komende 30 jaar 15,34 euro per maand, in totaal ruim 5500 euro.

En dan de duurste uitvaartverzekering: dat is die van De Laatste Eer. Bij die verzekeraar betaal je je leven lang 14,85 euro per maand, dat komt in totaal neer op ruim 8900 euro. Als je de goedkoopste en duurste verzekering met elkaar vergelijkt, is dat dus een verschil van 4500 euro.

Voorwaarden

Toch is een lage premie niet het enige waar je op moet letten als je een uitvaartverzekering afsluit. Zo tipt verzekeringsexpert Koen Kuijper het uitpluizen van de voorwaarden van je verzekering. Wat krijg je terug voor het bedrag dat je betaalt?

Voor veel mensen is de keuzevrijheid belangrijk, iets dat je bij de meeste verzekeringen wel krijgt. Dan mag je het grootste deel van het verzekerde bedrag gebruiken om zelf te kiezen waar je het geld voor gebruikt. De kist, de bloemen, de plechtigheid, noem het maar op.

„Verder is het belangrijk om te letten op de mogelijkheden om zelf je looptijd te kiezen, of kinderen gratis zijn meeverzekerd en of de dekking achteraf kan worden bijgesteld”, aldus Kuijper.

Reacties