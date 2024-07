Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duikers vinden scheepswrak vol champagne en ‘koninklijk’ mineraalwater

Al meer dan veertig jaar is de Poolse Tomasz Stachura duiker, maar een vondst als deze deed hij nog nooit. Onlangs ontdekten hij en zijn collega’s een scheepswrak voor de Zweedse kust dat vol lag met dure champagne en een wel heel bijzondere voorraad mineraalwater.

Stachura en zijn collega’s ontdekten het wrak vorige week per toeval, zo’n 37 kilometer ten zuiden van het Zweedse eiland Öland. „Op weg naar Zweden bekeken we uit nieuwsgierigheid alle items ‘om te checken’ op onze lijst. Plotseling gaf de echosonde een smal wrak aan, dat nauwelijks de moeite waard leek te zijn om verder te onderzoeken. Toch besloten twee collega’s een snelle duik te maken om het met speciale apparatuur van dichtbij te kunnen bekijken. Toen ze na bijna twee uur weer bovenkwamen, wisten we al dat het iets heel interessants was.”

Mineraalwater voor voor koninklijke families

Het schip lag vol met oude flessen champagne, maar dat was nog niet eens het boeiendste. De meeste bijzondere vondst van allemaal zijn de oude flessen mineraalwater die aan boord van het wrak liggen. „Op foto’s van de ongeveer honderd kruiken zagen we lakzegels van Selters, een Duitse firma die nog altijd bestaat”, aldus Stachura. „Dankzij de vorm van het zegel weten we dat de lading is gemaakt tussen 1850 en 1867. Destijds werd mineraalwater bijna als medicijn gezien en alleen geschonken aan koninklijke tafels. De waarde was zo hoog dat de transporten werden begeleid door de politie.”

Zelfs de keramiekfabriek waar het mineraalwater gebotteld werd bestaat nog. „We staan met hen in contact voor nadere details’’, zegt Stachura.

Champagne mag nog niet boven water worden gehaald

Ook de Zweedse autoriteiten en het onderzoeksinstituut Maris van de Universiteit van Södertörn zijn op de hoogte gebracht. „We staan in contact met hoogleraar Johan Rönnby, die verantwoordelijk is voor al het onderwateronderzoek in Zweden en we hebben richtlijnen ontvangen over hoe we nu moeten handelen en hoe we in de toekomst gezamenlijk het wrak kunnen onderzoeken.”

De ruim 170-jaar ouder flessen champagne mogen vanwege de Zweedse wet- en regelgeving nog niet boven water worden gehaald. „De flessen liggen er al 170 jaar dus we kunnen ze nog wel een jaartje langer laten liggen.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

No to chyba mamy ten skarb Zresztą oceńcie sami -)W zeszłym tygodniu w drodze do Szwecji sprawdzaliśmy wszystkie … Posted by Tomasz Stachura on Tuesday, July 23, 2024

Vorige Volgende

Reacties