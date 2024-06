Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek wijst uit: er zit écht microplastic in ons bloed

Onderzoekers troffen het al in 2022 aan: microplastic in het bloed van Nederlanders. Een ontdekking waarvan men niet wilde geloven dat het waar is. Maar helaas, nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit bevestigt nu ook dat er toch écht micro- en nanoplastic in ons bloed zit.

Voor het onderzoek werd bij 68 mensen bloed afgenomen. Wetenschappers zochten vervolgens in dat bloed naar verschillende soorten polymeren, zoals polyvinylchloride en polyethyleen. In 64 van de 68 bloedmonsters werden inderdaad polymeren aangetroffen en in 17 bloedmonsters lukte het de onderzoekers zelfs om te berekenen hoeveel microplastic er in het bloed zat. Dat kwam neer op ongeveer 1,1 microgram per milliliter bloed.

Het soort plastic dat het meest werd gevonden was polyethyleen. Van dit materiaal worden bijvoorbeeld plastic flesjes en tasjes gemaakt. Ook pvc werd vaak aangetroffen, net als polyetheentereftalaat, ook wel pet genoemd. Van dit type plastic worden onder meer petflessen en ander verpakkingsmateriaal gemaakt.

Microplastics in longen, teelballen en placenta’s

Eerder vonden wetenschappers al microplastics in longen, teelballen en placenta’s. Dat deze deeltjes ook in ons bloed te vinden zijn is geen een grote verassing. Toch kwam er veel kritiek op het eerste onderzoek uit 2022. Met name de plasticindustrie was niet over de resultaten te spreken. Daarom is er nu een tweede onderzoek gedaan, met aangescherpte protocollen, maar ook uit dit nieuwe onderzoek blijkt dus dat er microplastic in het bloed van Nederlanders zit.

Maar hoe komen die kleine plasticdeeltjes in ons bloed terecht? Dat gebeurt volgens de onderzoekers via ons voedsel en water. Ook kan het zo zijn dat we microplastic via onze luchtwegen binnenkrijgen. Opname via de huid is volgens de wetenschappers niet heel waarschijnlijk.

Weinig bekend over mogelijke gezondheidsproblemen

Nu er geen twijfel meer bestaat over of er wel of geen microplastic in ons bloed zit rijst de vraag hoe schadelijk dat precies is en welke gezondheidsproblemen dit zou kunnen veroorzaken. Dat is in dit stadium nog lastig te zeggen want we weten bijvoorbeeld niet waar de microplastics zich precies bevinden of waar ze eventueel ophopen.

Volgens het RIVM zorgen microplastics bij dieren wel voor problemen, zoals verstopping in de darmen of verdunning van het voedsel. Hierdoor worden voedingsstoffen minder goed opgenomen.

Reacties