Man reist ruim 1400 kilometer om ruzie met gamer uit te vechten

Een 20-jarige Amerikaan is aangeklaagd omdat hij iemand zou hebben geslagen met een hamer. Dat deed hij waarschijnlijk niet in een vlaag van verstandsverbijstering. De man reisde namelijk eerst zo’n 1400 kilometer én boekte speciaal voor de gelegenheid een hotel om vervolgens zijn slachtoffer te grazen te kunnen nemen.

Het bizarre incident vond vorige week zondag plaats in de stad Jacksonville. De man werd op heterdaad betrapt in het huis van het slachtoffer, meldt NBC News. Het slachtoffer overleefde de aanval, maar liep wel hoofdwonden op.

Ruzie tijdens online game

De 20-jarige verdachte was een dag eerder vanuit New Jersey naar Jacksonville gevlogen, een reis van zeker 1400 kilometer. De man besloot naar Jacksonville te vliegen nadat hij ruzie met het slachtoffer had gekregen tijdens een online game.

Eenmaal aangekomen in Jacksonville kocht de man een zaklamp en een hamer in een lokale bouwmarkt om vervolgens in te breken in het huis van het slachtoffer. Die was op dat moment ook aan het gamen, maar had even pauze genomen, aldus de Amerikaanse autoriteiten. Toen hij zich omdraaide, stond de verdachte plotseling in de kamer met een hamer in zijn hand.

‘Slecht persoon in de online wereld’

De stiefvader van het slachtoffer was ook thuis en hoorde dat zijn stiefzoon werd aangevallen. Volgens de autoriteiten lukte het hen om de verdachte te ontwapenen en hem vast te binden totdat de politie arriveerde. De sheriff van New Jersey, Bill Leeper, is naar eigen zeggen erg verbaasd over het voorval. „Dit verzin je niet. Soms gebeuren er dingen waarvan je zegt: wat dacht hij in hemelsnaam?” De man zou volgens de politie tot het besluit zijn gekomen om het slachtoffer iets aan te doen omdat hij „een slecht persoon” in de online wereld is.

Het slachtoffer is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Hoewel hij enkele fikse hoofdwonden opliep was hij niet in levensgevaar, meldt de politie. Voor de verdachte heeft de sheriff echter minder goed nieuws. „Ik zou zeggen dat het nog lang gaat duren voordat hij weer online een game kan spelen.”

