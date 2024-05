Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stichting waarschuwt voor drinken uit plastic flessen, maar waarom?

Drinken uit een plastic fles, is dat zo ongezond? Stichting Tegengif raadt in ieder geval af te veel te drinken uit plastic flessen. En oppert een roestvrijstalen of glazen drinkfles.

Een lege water- of frisdrankfles gebruiken om opnieuw een drankje in te doen? Liever niet, aldus Stichting Tegengif. Hun advies geldt vooral voor kinderen. In plastic flessen, die veel mensen dus hergebruiken, zitten volgens de stichting namelijk giftige chemicaliën.

Chemicaliën in plastic flessen

Die chemicaliën kunnen naar de inhoud gaan lekken, vooral als de fles eerder in de afwasmachine heeft gezeten. De weekmaker Di-isobutylftalaat (DIBP) zou daarin de boosdoener zijn, blijkt uit onderzoek door de McGill University In Montreal.

Mocht je toch plastic flessen hergebruiken, dan klinkt het advies om deze met de hand af te wassen. En de inhoud, bijvoorbeeld water of limonade, mag niet te lang in de plastic fles blijven. Daardoor neemt namelijk het risico op chemicaliën in het drinken toe.

Hormoonverstorend en vruchtbaarheid

„Vooropgesteld: herbruikbare plastic drinkflessen zijn beter dan wegwerpflessen, maar als je fles toe is aan vervanging, kies dan liever voor roestvrij staal of glas”, aldus de stichting.

DIBP kan volgens de stichting schadelijk zijn voor de voortplanting en hormoonverstorend zijn. Wetenschapper en epidemioloog Shanna Swan waarschuwde eerder al voor hormoonverstorende stoffen in onze omgeving, die volgens haar onder meer invloed hebben op de spermaproductie bij mannen.

Zo min mogelijk plastic

Overigens waarschuwt de stichting voor meer blootstelling aan chemicaliën bij kinderen. „Kinderen komen namelijk niet alleen via herbruikbare drinkwaterflessen in aanraking met weekmakers, maar ook via bijvoorbeeld plastic speelgoed, kleding en vloerbedekking. Daarom worden weekmakers ook wel ‘everywhere chemicals’ genoemd. Juist die alomtegenwoordigheid verhoogt het gezondheidsrisico.”

De stichting wil dat de EU wetgeving aanscherpt, zodat BIBP niet meer gebruikt wordt. De stichting adviseert in ieder geval zo min mogelijk plastic te gebruiken voor wat je eet en drinkt.

Reacties