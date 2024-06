Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Japanners staan voor een raadsel: zwarte beren opeens gek op mensenvlees

Al 219 mensen werden het afgelopen jaar in Japan overrompeld door zwarte beren. Zes van hen kunnen dat zelfs niet meer navertellen. Zwarte beren lijken in Japan de laatste tijd steeds vaker trek in mensenvlees te hebben. Dat is opvallend, want normaal gesproken eten ze vooral planten, insecten, vissen en kleine zoogdieren.

Tot nu toe leefden mensen en zwarte beren in Japan zonder al te veel problemen naast elkaar. Japanners lagen vooral wakker van aanvallen op vee, mensen waren maar zelden doelwit.

Maar daar lijkt nu plotseling verandering in te komen, meldt The Times. Zo werd er onlangs een ouder echtpaar ten noorden van Tokio ’s nachts aangevallen door een zwarte beer. Het stel liep ernstige hoofdwonden op, maar overleefde de aanval wel. Dat geldt echter niet voor zes andere slachtoffers, die door een aanval van een zwarte beer overleden. Zo kwam er vorige maand nog een 64-jarige man om het leven na een aanval van een zwarte beer. Een student op het eiland Hokkaido overleefde de aanval van een bruine beer niet.

Beren worden steeds brutaler

Volgens een lokale overheidsfunctionaris gedragen de dieren zich steeds brutaler. „Zelfs als je bij ze in de buurt vuurwerk afsteekt, rennen ze niet weg. Ze blijven gewoon rondsnuffelen.”

Japanners staan dan ook voor een raadsel. Waarom zijn de dieren plotseling geïnteresseerd in mensenvlees? Volgens deskundigen komt dit vooral omdat de dieren moeite hebben met het vinden van ander voedsel. Door hevige regen en daarna flinke droogte nam de insectenpopulatie af. Een ook kastanjes zijn steeds moeilijker te vinden.

Afgeschoten wild

Beren zoeken dus naar alternatieven. Dat begon met herten, die door jagers worden afgeschoten en volgens achtergelaten worden in de bossen. Dat smaakt naar meer en door de vervaagde grenzen tussen de leefgebieden van beren en mensen, komen zij elkaar steeds vaker tegen. Hierdoor is nu ook de interesse in mensenvlees aangewakkerd, denken deskundigen.

Vorige Volgende

Reacties