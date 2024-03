Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lekker slapen met afgeplakte mond: waarom deze bizarre truc werkt

Tijdens je slaap gebeuren er talloze dingen die goed zijn voor je gezondheid. Zo heb je de tijd om fysiek op te laden, maar ook om alle emoties van de dag te verwerken. Daarom is slaap ontzettend belangrijk. En wat bij een goede nachtrust een grote rol speelt is de ademhaling. En hoe hou je die goed op pijl? Met mondtape natuurlijk!

Voor de goede en slechte slapers onder ons is deze hack een aanwinst voor de gezondheid. Klinkt wat bizar, maar het is waar. Wist je trouwens dat er een simpele manier is om achter je ideale bedtijd te komen?

Waarom mondtape?

Het antwoord op de waarom-vraag is erg voor de hand liggend: je gebruikt de tape om te voorkomen dat je door je mond ademt. Ook wel ‘mondtaping’ genoemd. Een goede ademhaling gaat in en uit via de neus en volledig via het middenrif. En het is dus belangrijk om dit overdag, maar ook ‘s nachts te doen.

Problematiek

Word je ‘s ochtends wakker met een droge keel en een droge mond? Dan is het een grote kans dat je met je mond open hebt geslapen. En naast dat het niet heel flatteus is, is het ook niet heel erg gezond. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een slechte ademhaling – via de mond – in verband staat met verschillende lichamelijke-, neurologische- en ademhalingsaandoeningen. Zo worden bijvoorbeeld je longen zwaarder belast, ontstaat er een grotere kans op stress en paniek, en kan het ook verschillende gebitsproblemen veroorzaken.

Betere slaap én gezondheid

Mondtaping zorgt ervoor dat je automatisch door je neus ademt en ademen door de mond geforceerd wordt tegengehouden. En waarom het zo belangrijk is om door je neus te ademen? Omdat het mega veel voordelen met zich meebrengt. Het kan snurken en apneu verminderen, de zuurstofopname en bloedsomloop verhogen (wat ervoor zorgt dat je meer energie hebt als je wakker wordt), ontstekingen helpen verminderen, het immuunsysteem stimuleren en slechte adem voorkomen.

