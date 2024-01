Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duizenden Israëliërs demonstreren tegen regering

Duizenden mensen hebben zaterdag in Israël geprotesteerd tegen de regering van premier Benjamin Netanyahu. De betogers in Tel Aviv eisten onmiddellijke beëindiging van de oorlog in Gaza om de ruim honderd gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas vrij te krijgen.

„Staak de strijd, betaal de prijs”, zei een van de sprekers, van wie een neef nog vastzit, volgens de media. De Hamas-leiding, die het voor het zeggen heeft in Gaza, wil pas meewerken als het Israëlische leger zich terugtrekt uit de strook. Netanyahu blijft bij zijn mening dat de algehele uitschakeling van de militante tak van Hamas de oplossing is.

Ook in de noordelijk havenstad Haifa en Jeruzalem gingen mensen de straat om het aftreden van Netanyahu te eisen. Voor het huis van de premier, in de kustplaats Caesarea, begonnen familieleden van de nog gegijzelde personen en sympathisanten vrijdag met een permanente protestactie.

ANP

