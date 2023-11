Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas en Israël gaan na bemiddeling door met gevangenenruil

Hamas en Israël hebben hun onenigheid over de voorgenomen gevangenenruil bijgelegd na bemiddeling door Qatar en Egypte. Hamas stelde zaterdag de vrijlating van een tweede groep gijzelaars uit, omdat Israël zich niet aan de afspraken zou houden.

Volgens een Qatarese bemiddelaar zal Hamas zaterdagavond dertien Israëlische gijzelaars vrijlaten, acht kinderen en vijf vrouwen. Ook zullen zeven buitenlanders worden vrijgelaten die vastzitten in Gaza. In ruil zal Israël 39 Palestijnse gevangenen in vrijheid stellen: 33 kinderen en zes vrouwen.

Hamas heeft de berichten en aantallen bevestigd. Refererend aan de vrijlating meldt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op X dat „de tweede fase verloopt als gepland”. Israël noemt geen aantallen, maar volgens mediaberichten zouden oorspronkelijk dertien of veertien Israëliërs worden vrijgelaten en 39 of 42 Palestijnse gevangenen.

Meer humanitaire hulp

Hamas schortte de voorgenomen vrijlating op omdat de organisatie wil dat meer humanitaire hulp wordt toegelaten tot het noorden van de Gazastrook, een gebied dat Israël ondanks de gevechtspauze nog als oorlogszone beschouwt. Ook was Hamas ontevreden over welke Palestijnse gevangenen Israël selecteerde voor vrijlating en wees de organisatie op een incident vrijdag, toen Israëlische troepen het vuur openden op burgers die naar het noorden wilde reizen. Twee Palestijnen kwamen om.

Zaterdagavond zei Hamas in een verklaring dat Egyptische en Qatarese onderhandelaars bevestigd hebben dat Israël zich aan alle gemaakte afspraken zal houden.

ANP

