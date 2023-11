Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Den Haag regelt spoedopvang om ‘zeer acute situatie’ Ter Apel

De nood bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is dit weekend zo hoog dat asielzoekers dreigen op het gras te moeten slapen, meldt de gemeente Den Haag. De gemeente is bereid om vanaf zondag honderd tot honderdtwintig geregistreerde asielzoekers op te vangen in het NH Hotel in Kijkduin vanwege deze „zeer acute situatie”. Een woordvoerder van het COA bevestigt dat sprake is „van een zeer nijpende situatie”.

Hoeveel mensen daadwerkelijk worden opgevangen aan het Deltaplein is volgens de gemeente afhankelijk van de instroom. Er zijn vijftig tot zestig kamers beschikbaar voor volwassen mannen, vrouwen en stellen. Er is geen plek voor kinderen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de begeleiding van de groep, betaalt de kosten en wordt ondersteund door het Rode Kruis.

Omwonenden worden dit weekend per brief op de hoogte gesteld van de opvang die tot uiterlijk 15 januari mag plaatsvinden.

Een woordvoerder van het COA zegt dat er tot nu toe nog niemand de nacht op het gras heeft hoeven door te brengen. „We halen ze voor de nacht naar binnen en brengen ze onder in bijvoorbeeld de wachtruimtes van de IND.” Hij laat weten dat het COA erg blij is met de hulp van de gemeente Den Haag, maar benadrukt dat ondanks dat de situatie bij het aanmeldcentrum „nijpend” blijft.

ANP

Reacties