Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lieve hemel! De iconische ringen van Saturnus ‘verdwijnen’ binnenkort uit het zicht

De iconische ringen van Saturnus, wie kent ze niet. Maar de tijd dringt voor iedereen met een telescoop die de planeet vanuit de zolderkamer nog wel eens bekijkt. De in totaal zeven grote ringen en enkele kleinere ringen die in een baan rond Saturnus draaien zullen binnenkort namelijk even uit het zicht verdwijnen vanaf de aarde.

Als een donderslag bij heldere hemel? Zo zal het voor sterrenkijkers niet voelen, want nee: de ringen verdwijnen niet echt. Maar wel echt is dat de ringen vanaf de aarde even niet zichtbaar zullen zijn. En dat heeft alles te maken met de kanteling van de planeet.

Volgens ruimtevaartorganisatie NASA hebben sterrenkijkers tot 2025 de kans om de iconische structuren te bekijken voordat Saturnus schuin naar de aarde kantelt. Door de kanteling zullen de ringen in een bijna onzichtbare lijn veranderen.

Het zicht op de ringen van Saturnus verandert vanaf de aarde

De ringen van Saturnus zijn enorm. Op sommige plekken strekken ze zich wel tot 140.000 kilometer uit. Maar de ringen zijn daarnaast ook flinterdun: de hoofdringen zijn op de meeste plekken niet meer dan 10 meter dik.

Op een afstand van 1,2 miljard kilometer is dat natuurlijk een peulenschil. Daardoor verdwijnen de ringen als het ware als je ze van opzij bekijkt, precies wat er de komende tijd gebeurt. Saturnus wiebelt gedurende de omlooptijd van 29 jaar lichtjes naar en van de zon af.

Alhoewel de ringen kort nauwelijks te zien zijn, is het volgens astronomen wel de perfecte gelegenheid om enkele van de ontelbare manen van de planeet te bekijken. De laatste keer dat deze zeldzame astronomische gebeurtenis plaatsvond was in september 2009, en daarvoor stonden de ringen van Saturnus in februari 1996 op één lijn met elkaar.

Overigens zijn de ringen van Saturnus snel weer zichtbaar, omdat de zuidpool van de planeet naar de aarde kantelt. Hierdoor komen de onderkanten van de ringen in het zicht van de aarde.

🪐 Wat zijn de ringen van Saturnus? Saturnus staat bekend om zijn adembenemende ringensysteem, dat bestaat uit ontelbare ijsdeeltjes en stof, variërend in grootte van kleine zandkorrels tot enorme brokstukken ter grootte van een berg op aarde. Hoewel het vanaf de aarde lijkt alsof Saturnus één doorlopende ring heeft, bestaat die eigenlijk uit talloze individuele ringen van verschillende grootte en dichtheid. De ringen vormen een van de meest intrigerende en raadselachtige kenmerken van ons zonnestelsel. Er is weinig bekend over het ontstaan van de ringen. De meeste theorieën suggereren dat ze mogelijk zijn ontstaan door de desintegratie van manen of kometen die te dicht bij de planeet kwamen. NASA verwacht dat de ringen uiteindelijk écht zullen verdwijnen.

Reacties