Michiel Kramer deelt reactie die hij kreeg na buiten bewustzijn raken van Bas Dost: ‘Jij had het moeten zijn’

Grote schrik gisteren in Alkmaar, toen Bas Dost van NEC op het veld van AZ in elkaar zakte en buiten bewust zijn was. Michiel Kramer deelt vandaag een reactie die hij kreeg nadat de spits van RKC Waalwijk op X zijn steun aan Dost uitsprak.

„Jij had het moeten zijn”, stond er onder het bericht van Michiel Kramer te lezen. Die reactie, van Twitteraar Rayno, is nu verdwenen. Er zijn echter nog twee reacties van dezelfde strekking onder de tweet van Kramer te zien.

Beter nieuws over Bas Dost

Met Bas Dost gaat het inmiddels goed. De profvoetballer van NEC (34) ging naar Medisch Centrum Alkmaar voor onderzoek. Dost verloor in het uitduel met AZ het bewustzijn en werd even later bij kennis gebracht. Er is niet bekendgemaakt of daar reanimatie voor nodig was.

De man die eerder in de wedstrijd nog een prachtig doelpunt maakte, heeft ook in een bericht aan ploeggenoten laten weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Door het op het veld ineen zakken van Dost, werd het duel in Alkmaar bij een 1-2 voorsprong van NEC definitief gestaakt.



Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” 😘 pic.twitter.com/0WY5sAnQ87 — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) October 29, 2023

NEC deelde op sociale media later bovenstaande foto van Bast Dost in een ziekenhuisbed. De spits kwam jaren geleden al met een naar bericht in het nieuws toen vijftig hooligans van zijn eigen club Sporting Portugal het trainingsveld bestormden. Dost liep daarbij een hoofdwond op. De schrik in Alkmaar was echter nog veel groter.

Reacties aan het adres van Michiel Kramer

Net als vele anderen sprak Michiel Kramer van RKC via sociale media zijn steun uit aan Bas Dost. Ene Daan stuurde daarop een normale reactie: „Dit soort dingen staan buiten alles wat met voetbal te maken hebben. Mooi dat jij dit inziet Kramer! Jammer van sommige idioten die niet sympathiek kunnen reageren.”

Met die ‘sommige idioten’ doelt Daan op de twitteraars Rayno, Dylano0223 en AvantiLazioLeo. De eerste meldde ‘Jij had t moeten zijn’, Dylano kwam tot ‘Had jij moeten wezen sukkeltje’ en AvantiLazioLeo kreeg ‘Jammer dat jij daar niet lag’ uit z’n toetsenbord.

Michiel Kramer is verbijsterd, blijkt uit zijn tweet van vandaag.



Man man man. En wij (voetballers) moeten alles maar accepteren🤔 pic.twitter.com/LQnz8rvNTj — Michiel Kramer (@kramerinho) October 29, 2023

Onder zijn reactie krijgt Michiel Kramer wél veel steun. Ook melden mensen dat de spits ook aan zijn eigen gedrag moet werken. Kramer maakte dit seizoen aftrek-gebaren voor het supportersvak van AZ toen hij had gescoord. Zelf zei hij dat hij het leegspuiten van een champagneflest nadeed.

