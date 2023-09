Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘S avonds je draai niet kunnen vinden in bed, maar ‘s ochtends altijd extreem lekker liggen? Zo zit dat

Je kent het wel. Je wil het liefst zo snel mogelijk slapen om nog genoeg slaap te krijgen om de volgende dag weer te knallen. Maar dan blijkt het zo’n avond die we allemaal weleens hebben: je matras lijkt van beton, je kussen is een houten plank, de slaap is ver te zoeken. Toch ligt datzelfde bed de volgende ochtend weer zalig. Hoe kan dat?

Het is een welbekende frustratie. Uren liggen woelen en de slaap maar niet kunnen vatten, terwijl er niets aan de hand is. Geen gepieker of snurkende wederhelft die je wakker houdt. Maar je bed lijkt wel van ijzer. Voor je het weet zit online naar een nieuw kussen of matras te zoeken.

Toch val je na een tijdje draaien wel in slaap en de volgende ochtend is van dat vijandige bed niks meer te merken. Het ligt heerlijk en met de grootste moeite ontworstel je je aan de warme dekens. Hoe kan dat precies?

Veranderingen terwijl we slapen

Volgens de Britse toppsycholoog Becky Spelman heeft dat te maken met de veranderingen we ‘s nachts doormaken als we slapen, zegt ze tegen Metro UK. „Ons lichaam heeft een natuurlijke slaap-waakcyclus, het circadiaans ritme. Tegen het einde van de slaapcyclus stijgt onze lichaamstemperatuur en door het vrijkomen van hormonen als cortisol en serotonine, voelen we ons wakkerder en alerter.”

Het gevolg van deze fysiologische veranderingen is dat we ons bij het wakker worden comfortabeler kunnen voelen en dus lekkerder in bed liggen.

Melatonine zorgt voor zalige dommelstaat

Het slaaphormoon melatonine speelt ook een belangrijke rol in deze zalige dommelstaat. Terwijl we slapen, maken we veel melatonine aan, maar op het moment dat we wakker worden stopt dat. De aangemaakte melatonine is niet à la minute uit ons lichaam verdwenen, dus de sporen die nog steeds door het lichaam stromen, kunnen je het gevoel geven in een behaaglijke wolk van dekens te zweven.

Wie regelmatig moeite heeft in slaap te komen, adviseert Spelman nog eens goed naar zijn of haar slaapritme te kijken. „Een comfortabele slaapomgeving is cruciaal”, zegt ze. „Zorg ervoor dat je slaapkamer donker en stil is en op een prettige temperatuur. Investeer in kwalitatief goede kussens en matras en fijn beddengoed.”

Geen scherm in bed

Bovendien adviseert ze schermtijd voor het slapen zoveel mogelijk te minimaliseren en meer te gaan voor rustige activiteiten zoals lezen, een warm bad nemen of ontspanningsoefeningen.

Om beter op te staan beveelt ze een strikter slaapregime aan. „Probeer elke dag op dezelfde tijd naar bed te gaan en wakker te worden, zelfs in het weekend, en druk niet op de snooze-knop, omdat dit je slaapcyclus kan verstoren en je een duizelig gevoel kan geven.”

