Sylvana Simons steekt middelvinger op naar Joost Eerdmans in Tweede Kamer

Sylvana Simons (BIJ1) en Joost Eerdmans (JA21) liggen politiek gezien nu niet bepaald op één lijn. Ook over de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ rondom het conflict in Gaza worden de twee het niet eens. En dat irriteerde Simons blijkbaar.

De gemoederen rondom het Israël-debat lopen nogal op. Zo ook in de Tweede Kamer, waar dit debat zorgde voor nogal wat commotie. Mede doordat DENK-gezicht Stephan van Baarle de omstreden uitspraak ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ gebruikte. Volgens hemzelf en zijn medestanders een vrijheidskreet van het Palestijnse volk, volgens anderen, waaronder justitieminister Dilan Yesilgöz, een antisemitische uitspraak.

Joost Eerdmans en Sylvana Simons botsen

Kamervoorzitter Vera Bergkamp besloot dat Van Baarle deze leus niet meer in de Tweede Kamer mocht gebruiken. Volgens de DENK-voorman had hij geen antisemitische bedoelingen. De ophef in de Kamer bleef voor veel media niet onopgemerkt.

Iets dat wel onopgemerkt bleef gisteren was de actie van Simons in dat debat. Zij en Eerdmans liggen politiek gezien nu niet bepaald op één lijn. En dat bleek ook in het Israël-debat opnieuw aan de orde. Eerdmans sprak zich kritisch uit over de omstreden leus en noemde het jodenhaat. Maar daar kon Simons zich niet in vinden.

Sylvana Simons verdedigt leus over Palestina

Volgens haar heeft een rechter besloten dat de leus onder vrijheid van meningsuiting valt. Ze begrijpt niet van wie Eerdmans ‘oproepen tot jodenhaat’ heeft gehoord. Maar volgens de JA21-voorman én demissionair premier Mark Rutte is er wel degelijk sprake van antisemitisme.

„Noch de heer Eerdmans, noch de Heer Rutte spreekt recht. En als een rechter rechtspreekt, dan is dat wet. Dan is dat recht. Dus als een rechter in ons land beslist dat bepaalde woorden geen enkele oproep zijn tot haat, tegen wie dan ook is, dan is het niet aan de heer Eerdmans om te besluiten dat dat anders is.”

Middelvinger in de Tweede Kamer

„Dat is net zo min aan mij als aan u”, reageert Eerdmans. „Maar de interpretatie wordt beleefd door heel veel mensen in Israël en daarbuiten, dat dit een oproep is tot het verdwijnen van het Joodse volk. Namelijk van de rivier tot aan de zee. En dat is wat hier is uitgesproken en zo wordt het exact geïnterpreteerd. En zo zullen de mensen dat u ook zeer kwalijk blijven nemen als u achter die uitspraak blijft staan”, aldus het JA21-gezicht.

Daarna gebeurt er iets opmerkelijks. Want Simons steekt haar middelvinger richting de JA21-voorman op. Eerdmans kon het schijnbaar die laten om die beelden op zijn X-account te delen.



Toxisch gedrag. Voel me onveilig. pic.twitter.com/cHxYZvVIE8 — Joost Eerdmans (@Eerdmans) October 25, 2023

