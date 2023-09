Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is zelfsabotage en hoe kun je daarmee stoppen?

Heb je ook weleens het gevoel dat je jezelf in de weg zit? Dat je dingen uitstelt, terwijl je eigenlijk weet dat ze belangrijk voor je zijn. Of dat je relaties hebt verpest, terwijl ze eigenlijk veelbelovend waren. Dat noemt men zelfsabotage.

Het is een sluipende vijand, waar velen van ons regelmatig last van hebben. Laten we eens kijken wat we kunnen doen om die innerlijke saboteur te slim af te zijn.

Die stem in je hoofd

Zelfsabotage komt in vele vormen en maten. Het kan zich voordoen als een stem in je hoofd die zegt: „Je bent niet goed genoeg om deze promotie te krijgen.”

Of als dat kleine duiveltje op je schouder dat fluistert: „Waarom zou je een gezonde maaltijd voor jezelf maken als je ook gewoon pizza kunt bestellen?”

Maar wat je gelooft over jezelf en het leven is wat je zult terugzien en ervaren in de realiteit. Dus, als je bijvoorbeeld diep van binnen gelooft dat je altijd pech hebt in de liefde, is de kans groot dat je steeds weer in rommelige relaties belandt.

Oude overtuigingen verbannen

De vraag die we onszelf dus moeten stellen is: ben je bereid om los te laten waar je al die tijd onbewust veel waarde aan hebt gehecht? Soms houden we ons vast aan overtuigingen die ons niet dienen, simpelweg omdat we eraan gewend zijn geraakt.

Het is als het dragen van die oude, versleten trui die eigenlijk niet meer bij je past, maar die je niet kunt wegdoen omdat hij zo vertrouwd aanvoelt.

Het goede nieuws is dat je, net als die trui, kunt besluiten om oude overtuigingen weg te doen en ruimte te maken voor nieuwe, positieve gedachten. Maar het vergt wel wat werk en wat zelfreflectie om die innerlijke saboteur te stoppen.

De saboteur in jezelf ontdekken

Merel Teunis schrijft in haar boek Self Love Mindset: „We kunnen zoveel vluchten als we willen, voor wat we echt voelen, voor de pijn (uit het verleden) die we diep vanbinnen hebben weggestopt, voor negatieve gedachtes die we proberen te onderdrukken of vermijden, maar vaak komt het toch weer bij je terug.”

Het is daarom belangrijk om de saboteur in jezelf te ontdekken, die als belemmering op dit pad staat. Wanneer je zelfsabotage beter gaat begrijpen en bij jezelf leert ontdekken, dan zul je zien dat we zelf vaak onze eigen grootste belemmering in het leven vormen.

Voorbeelden van zelfsabotage

In het boek van Teunis staan een paar voorbeelden waaraan je zelf-saboterend gedrag kunt herkennen:

Je vindt het (onbewust) belangrijker om aardig gevonden te worden, dan je eigen grenzen en behoeftes te respecteren.

Je loopt weg voor je eigen emoties.

Je probeert je blokkades of ongemak weg te drukken.

Je weet enkel te benoemen wat je niet wilt, maar wat je wel wilt, blijft een vraagteken.

Je zegt altijd dat het goed met je gaat, zonder stil te staan bij wat je echt voelt.

Je wilt eerst goedkeuring van een ander ontvangen, voor je een stap zet.

Je staat enkel stil bij wat er nog beter kan, in plaats van bij wat er al is.

Je gaat voortdurend de strijd aan met jezelf.

Je gelooft je twijfels, waardoor je je volle potentie verwaarloost. Je gelooft je gedachtes (over jezelf) compleet en laat je zelfbeeld hiervan afhangen.

Het plaatje van je leven dat je aan de buitenwereld laat zien is (onbewust) belangrijker voor je dan doen waar jij zelf echt gelukkig van wordt.

Zie je hoe je jezelf kunt saboteren? Waar je jezelf kunt ontkennen? Als je dit bij jezelf ziet, wordt het tijd om vanaf nu vanuit een liefdevolle intentie meer leiderschap te pakken over je eigen leven.

Tips om zelfsabotage te stoppen

Als je echt wilt helen, transformeren en groeien, dan is het belangrijk om op een andere manier te gaan denken en jezelf of bepaalde onderwerpen vanuit een vernieuwd perspectief te bekijken.

We geven een aantal tips:

1. Bewustwording

De eerste stap om zelfsabotage te verslaan, is bewustwording. Probeer je bewust te worden van de negatieve gedachten en overtuigingen die je saboteurs zijn.

Houd een dagboek bij waarin je je gedachten en emoties opschrijft wanneer je jezelf saboteert. Dit zal je helpen patronen te herkennen en te begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt.

2. Herschrijf je innerlijke dialoog

We hebben allemaal dat kritische stemmetje in ons hoofd, dat ons vertelt wat we allemaal niet kunnen doen. Probeer nou eens om die stem te vervangen door een vriendelijkere en positievere interne dialoog.

Telkens wanneer je merkt dat je negatieve gedachten hebt, probeer deze om te buigen naar positieve gedachten. Bijvoorbeeld, in plaats van „Ik kan dit nooit”, zeg tegen jezelf, „Ik kan het proberen en leren, ongeacht het resultaat.”

3. Stel realistische doelen

Soms saboteer je jezelf omdat je doelen te ambitieus of onrealistisch zijn. Het is belangrijk om doelen te stellen die uitdagend zijn, maar nog steeds haalbaar. Hierdoor kun je successen behalen en je zelfvertrouwen vergroten, waardoor zelfsabotage vanzelf minder wordt.

4. Ontwikkel positieve routines

Positieve gewoonten kunnen een krachtige manier zijn om zelfsabotage te overwinnen. Creëer dagelijkse routines die je ondersteunen bij het bereiken van je doelen.

Dit kan bijvoorbeeld gezonde eetgewoonten, regelmatige lichaamsbeweging en time management zijn. Hoe meer positieve gewoonten je ontwikkelt, hoe minder ruimte er is voor zelfsabotage.

5. Zoek steun en accountability

Praat met vrienden, familieleden of een therapeut over je doelen en uitdagingen. Ze kunnen je ondersteunen, aanmoedigen en je verantwoordelijk houden voor je acties. Het delen van je doelen kan je ook motiveren om aan jezelf en je voornemens te blijven werken.

6. Leer van tegenslagen

Het is belangrijk om te onthouden dat tegenslagen en fouten een natuurlijk onderdeel zijn van groei. In plaats van jezelf te straffen voor mislukkingen, gebruik ze als leermomenten. Analyseer wat er is misgegaan en bedenk hoe je de volgende keer anders kunt handelen.

7. Wees geduldig met jezelf

Het proces van zelfverandering en het overwinnen van zelfsabotage kan lang duren. Wees geduldig en mild voor jezelf. Het is normaal om af en toe terug te vallen in oude gewoonten, maar laat dit je niet ontmoedigen.

Hopelijk kun je met deze praktische tips actief werken aan zelfbewustzijn en zelfliefde, waardoor je zelfsabotage kunt overwinnen.

Reacties