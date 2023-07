Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koffieleuten (in spe) opgelet: vanaf welke leeftijd mag je koffie drinken?

Veel mensen vinden een bakkie koffie hartstikke lekker, en is zelfs gezond. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat koffiedrinkers over het algemeen langer leven, dat je de kans op hartfalen en diabetes vermindert en dat koffie helemaal niet zo verslavend is als we denken. Dus, kunnen kinderen dan ook aan de koffie?

Dat zit niet zo simpel in elkaar. Het Voedingscentrum geeft vanwege de cafeïne die in koffie zit een leeftijdsadvies van 13 jaar oud voordat je een koffie’tje mag drinken.

Koffie-drinkende kinderen

Kinderen kunnen echter best een keer een slokje koffie proeven, stelt het Voedingscentrum, maar voor kinderen van 14 tot 18 jaar is het advies om niet meer dan 1 tot 2 kopjes koffie per dag te drinken. Maar, schrijft CNN, er zijn signalen dat ouders hun kinderen aan de koffie zetten. Uit een onderzoek onder moeders in het Amerikaanse Boston bleek dat 14 procent van de ondervraagden hun 2-jarige kinderen tussen de 1 en 4 ons koffie per dag lieten drinken (een half kopje koffie is 4 ons). Uit het onderzoek bleek ook dat 2,5 procent van de moeders hun kinderen van 1 jaar koffie gaven.

Dit is echter niet zo’n goede zet, ondanks dat koffie – voor volwassenen – gezondheidsvoordelen met zich mee schijnt te brengen. Hoe zit dat? Omdat kinderen meestal kleiner zijn, is er minder cafeïne nodig om ze minder goed te laten functioneren. Een onbeduidende hoeveelheid voor een volwassene kan dus overweldigend zijn voor een (klein) kind. Te veel cafeïne kan de hartslag en bloeddruk verhogen, bijdragen aan zure reflux oftewel brandend maagzuur en angst- en slaapstoornissen veroorzaken bij kinderen.

‘Ouders beschouwen het als onschuldig’

„Kinderen komen op de eerste hulp terecht met een onregelmatige hartslag of een snelle hartslag”, zegt kinderarts Dr. Mark Corkins tegen CNN. „Sommige mensen denken dat het cool is om peuters cafeïne-houdende drankjes te geven.” De limieten die gelden voor cafeïne-inname zijn meestal gebaseerd op lichaamsgrootte. De limieten worden hoger als een kind groot genoeg is om cafeïne beter te kunnen metaboliseren. Als kinderen echter klein zijn voor hun leeftijd of migraine of hartproblemen hebben, kunnen ze nog gevoeliger zijn, volgens de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Dus waarom laten sommige ouders kinderen koffie drinken? „Omdat kinderen de ouders en andere familieleden koffie zien drinken. Het is iets ‘volwassens’ om te drinken,” zei Corkins, divisiehoofd kindergastro-enterologie, hepatologie en voeding aan de University of Tennessee Health Science Center in Memphis, tegen CNN. „Omdat ouders het als onschuldig beschouwen laten ze hun kinderen een paar slokjes nemen. Maar als de ouders eenmaal beginnen, wordt het een glibberig pad en is het makkelijker om de kinderen het te laten drinken dan om ruzie met ze te maken.”

Invloed op dieet

Maar er is nog een andere kwestie. Namelijk de invloed van cafeïne-houdende dranken op een evenwichtig dieet. „Mijn andere probleem met kinderen die koffie drinken is dat het weinig voedingswaarde heeft en dat het iets vervangt dat voedingswaardevol zou moeten zijn, zoals melk en water,” aldus Corkins. Dan zijn er nog de toevoegingen. Koffie kan zo vet en zoet gemaakt worden als je maar wil. „Deze drankjes zijn eigenlijk een dessert”, zegt Corkins hierover. „Ze hebben schuim, ontelbaar veel siropen, slagroom en dan de hagelslag er soms bovenop.”