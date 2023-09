Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op welk tijdstip van de dag kun je het beste sporten om af te vallen? Onderzoek geeft inzicht

Het maakt toch niks uit op welk tijdstip je sport? Nou, er schijnt toch verschil in te zitten. Zo bestaat er volgens een onderzoek een beste moment op de dag waar sporten de meeste vruchten zou kunnen afwerpen.

‘s Ochtends tussen 7 uur en 9 uur sporten kan de sleutel zijn tot gewichtsbeheersing, suggereert het onderzoek.

Timing van lichamelijke activiteit

Hoewel het bewijs met betrekking tot de timing van lichamelijke activiteit controversieel is, heeft het onderzoek aangetoond dat het begin van de dag het beste moment lijkt te zijn voor dagelijkse matige tot krachtige lichamelijke activiteit.

Uit de bevindingen bleek dat mensen die ‘s ochtends sporten, minder vaak obesitas hadden.

Sporten in de ochtend

Mensen die voldeden aan de richtlijnen voor lichaamsbeweging, 150 minuten matig tot intensief bewegen, en dat ‘s ochtends deden, hadden een lagere body mass index en een smallere taille dan mensen in de andere groepen.

„Onze studie biedt een nieuw hulpmiddel om het dagpatroon van lichamelijke activiteit en de invloed ervan op gezondheidsresultaten te onderzoeken”, zegt Tongyu Ma, assistent-professor aan de Franklin Pierce University en de Hong Kong Polytechnic University, tegen Metro UK.

Verschillen tussen tijdstippen

Mensen in de ochtendgroep gaven ook aan gezonder te eten en minder calorieën per eenheid lichaamsgewicht te consumeren in vergelijking met mensen die later op de dag sportten. Volgens de bevindingen brachten de mensen in de ochtendgroep ook aanzienlijk meer tijd zittend of liggend door, dus niet bewegend, dan de anderen.

Maar de onderzoekers ontdekten dat deze mensen alsnog een lagere BMI en smallere taille hadden.

‘Complexiteit lichamelijke beweging’

In totaal namen 5285 mensen deel aan het onderzoek. Zij werden opgesplitst in ochtend-, middag- en avondsporters. De mensen in de ochtendgroep, bestaande uit 642 mensen, waren 10 tot 13 jaar ouder dan deelnemers in de twee andere groepen.

„Onze bevindingen suggereren dat het dagpatroon van matige tot zware lichamelijke activiteit een andere belangrijke dimensie zou kunnen geven om de complexiteit van lichamelijke beweging te beschrijven”, zegt professor Ma.

