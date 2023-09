Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog maar even genieten van de zon! Aankomende week weersomslag verwacht

Zonaanbidders, opgelet! Geniet nog maar even van het zonnetje, want vanaf aankomende week is het afgelopen met het stralend zomerse weer. Dan gaat het afkoelen, wordt het op sommige momenten regenachtig en is er zelfs kans op felle onweersbuien.

Wie deze zondag geniet van de warme dag (het is vandaag de warmste dag van deze regionale hittegolf) doet er goed aan de weerberichten voor aankomende week nog even niet op te zoeken. Heel vrolijk stemt het niet: de warme lucht die over ons land trekt, wordt vanaf maandag verdreven. Al zal niet iedereen daar rouwig om zijn.

Een verschuiving van het weerbeeld

Vandaag zijn er nog maximale temperaturen tussen de 30 en 33 graden, maar vanaf morgen zakt de temperatuur ietsjes en dinsdag wordt het 23 tot 25 graden. Alhoewel dat nog behoorlijk warm is, neemt de bewolking in de loop van de maandagavond steeds meer toe. Vooral in het zuiden zorgt dat voor een enkele regen- of onweersbui.

De verschuiving van het weerbeeld van zeer warm septemberweer naar gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar komt door wolkenvelden die maandag de hitte verdrijven.

De eerste dag van de week begint aanvankelijk zonnig, waarbij het in het zuiden zelfs nog 31 graden kan worden. In de loop van de dag neemt de kans op buien echter toe, zeggen de meteorologen van Weeronline, schrijft persbureau ANP.

Kans op flink wat buien en onweer

In de nacht van maandag op dinsdag kan het op meerdere plaatsen in ons land zelfs flink gaan onweren. Hetzelfde geldt voor de dinsdagmiddag en die avond waarbij de kans op onweer het grootst is in het binnenland. Het wordt niet warmer dan 25 graden. Tijdens droge perioden breekt ook geregeld de zon door.

Woensdag zakt de middagtemperatuur naar gemiddeld 20 graden, wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Buien, die met name in het zuidoosten voorkomen, trekken in de loop van de ochtend weg. Weeronline verwacht verder een droge woensdagmiddag met regelmatig zon.

Wel weer wat meer ruimte voor de zon aan het einde van de week

Op die andere weersite Weer.nl staat ongeveer dezelfde weersverwachting voor aankomende week. Daar hebben ze ook alvast een weerbeeld gedeeld voor aankomende donderdag en vrijdag.

Donderdag lijkt een droge en rustige dag te worden met vrij veel zon, zeggen de meteorologen van dat weerinstituut. Met maxima tussen 19 en 21 graden liggen de temperaturen rond normaal voor de tijd van het jaar. In de nacht en vroege ochtend liggen de temperaturen niet veel verder dan de 10 graden.

Vrijdag draait de wind waarschijnlijk weer even naar het zuiden. Dat betekent opnieuw wat oplopende temperaturen, met waarden tussen 21 en 25 graden. Tussendoor is er regelmatig ruimte voor de zon. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als er ook kans is op een paar buien.

