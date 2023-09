Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zonlicht heeft zichtbaar effect op je libido, blijkt uit onderzoek

Zwoele zomeravonden zijn zwoele zomeravonden voor een reden. Zonlicht, en met name UV-straling, doet onze hormonen op hol slaan, zo hebben wetenschappers ontdekt.

En op hol geslagen hormonen hebben weer effect op je libido.

Invloed van zonlicht

Onderzoekers aan de Tel Aviv Universiteit onderzochten hoe zonlicht de hormonen en het libido van de mens beïnvloedt. „We weten al jaren dat uv-straling van de zon de testosteronniveaus bij mannen verhoogt. Daarnaast is het een vaststaand feit dat zonlicht een invloed uitoefent op ons seksleven”, zegt een van de onderzoekers professor Carmit Levy tegen het wetenschappelijke tijdschrift Cell Reports. „Hoe dat allemaal komt, was echter niet duidelijk. We hebben geprobeerd om dat te achterhalen.”

Eerst deden de onderzoekers een aantal dierenproeven, waarbij dieren werden blootgesteld aan zonlicht. Bij de vrouwelijke dieren was het effect snel te zien: hun hormoonniveaus gingen omhoog en hun eierstokken werden groter. Over het algemeen hadden zij meer zin in geslachtgemeenschap, net zoals de mannelijke dieren.

Twee dagen lang binnen

Om zeker van hun conclusies te zijn, voerden de onderzoekers ook een paar testen uit bij mensen. Een groep van dertig proefpersonen kreeg een lichtbehandeling en moest vervolgens een bijbehorende vragenlijst invullen. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke proefpersonen merkten dat door de UV-straling, zij sterkere gevoelens van romantiek en passie ervaarden.

Vervolgens moesten de proefpersonen twee dagen lang binnen zitten. Na die 48 uur mochten zij een half uur in de zon zitten. Dat kleine half uurtje resulteerden al direct in hogere testosteronniveaus, zo ontdekten de onderzoekers aan de hand van bloedanalyses.

Hormonenhuishouding en libido

Maar, waarschuwt Levy, zonlicht blijft risico’s met zich meenemen. „Het kan ons DNA beschadigen en leiden tot huidkanker. Maar hetzelfde systeem dat ons lichaam beschermt tegen zonlicht, heeft nog een andere opvallende functie. Het heeft ook een invloed op onze hormonenhuishouding en dus op ons libido.”

