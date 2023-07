Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stinkt jouw sportkleding ook nog na wassen? Dit is waarom (en dit doe je ertegen)

Je blijft dat ene sportshirt maar wassen, maar het blijft maar stinken. Voor veel mensen is dit een herkenbaar fenomeen. Hoe komt het dat sommige sportkleding ook na het wassen nare geurtjes vasthoudt? Vaak ligt dat aan de stof die in de kleding zit.

De grote boosdoeners zijn synthetische stoffen als polyester, nylon en lycra. Deze stoffen stoten van nature water af en nemen ‘olieachtige substanties’ juist op. En laten geurmoleculen nu typisch olieachtige substanties zijn. Die blijven regelmatig dan ook na een wasbeurt in de kleren zitten, zegt textieltechnoloog Alexandra De Raeve.

‘Laat sportkleding niet lang in wasmand liggen’

In gesprek met het Belgische VRT Nieuws zegt ze overigens dat we niet alleen de stof van de kleding de schuld moeten geven. We moeten ook naar onszelf kijken. „We zijn vaak heel nonchalant en laten sportkleren twee dagen lang in de sporttas zitten. Zweet op zich ruikt niet, het zijn bacteriën die zorgen dat er een geur ontstaat. En in zo’n donkere, vochtige omgeving als een sporttas gaan die bacteriën welig tieren, ze hebben niets liever!”

Daarom doe je er goed aan om sportkleding niet te lang in de wasmand te laten zitten. En als je thuiskomt na een rondje hardlopen of sportles, kun je beter alle kleren even laten drogen aan een kledinghaakje. „En het liefst zo snel mogelijk daarna een wasje draaien.”

Dan maar in kleding van katoen sporten?

Je zou kunnen denken: ik draag geen sportkleding meer van synthetische stoffen. Dan maar kleding van katoen dragen tijdens het sporten? Niet doen, zegt de textieltechnoloog. Alhoewel katoen een stof is die minder snel geurstoffen opneemt, is het niet aan te raden als sportkleding.

„Ons lichaam zweet om te koelen, dat is de meest efficiënte manier om onze lichaamstemperatuur rond de 37 graden te houden. Dat zweet moet kunnen verdampen. Katoen gaat echter al dat zweet vasthouden waardoor het niet kan verdampen”, legt ze uit.

Twee tips om wat te doen aan stinkende sportkleding

De expert geeft twee tips over wat je kunt doen als je last blijft houden van stinkende sportkleding. Zo kun je de kleding apart op een hogere temperatuur in de wasmachine doen. Je hoeft niet te vrezen dat de kleding daardoor krimpt, zegt De Raeve. „Als men polyester gaat verven of bedrukken, dan worden daar ook hele hoge temperaturen voor gebruikt, van 130 tot 200 graden.” Wel zegt ze erbij dat lycra iets temperatuurgevoeliger is dan polyester en nylon.

Als tweede optie wijst de textieltechnoloog naar azijn. Ze zegt dat je sportkleding in een kommetje met azijn kan steken voordat het de wasmachine ingaat. Azijn trekt water aan en als dat in de stof zit, zorgt dat ervoor dat je de geurtjes er meer uitwast, legt ze uit. Gebruik overigens geen geconcentreerde azijn, geeft ze mee.

Eerder zette Metro al andere schoonmaaktips en wondermiddeltjes op een rij, waarmee je zelfs de hardnekkigste vlekken weg krijgt.