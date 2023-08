Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noodweer in Europa: Nederlanders vermist in Slovenië en overstromingen in Oostenrijk

Waar sommige Nederlanders naarstig op zoek lijken te zijn naar lastminute-vakanties om aan het sombere weer te ontsnappen, zijn bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vijf Nederlanders als vermist opgegeven in Slovenië na het noodweer van de afgelopen dagen. Ook Oostenrijk heeft te kampen met overstromingen en in Spanje woedt een natuurbrand.

Het ministerie deelt verder geen details over de meldingen van de vermissingen. Vermoedelijk zijn het voornamelijk meldingen van familieleden die geen contact hebben kunnen krijgen met in Slovenië verblijvende Nederlanders. Gisteren werd bekend dat twee Nederlanders uit Gouda zijn omgekomen in het land.

Nederlanders in Slovenië als vermist opgegeven

Aan de mensen die vermisten hebben opgegeven, wordt consulaire bijstand verleend. Dat houdt voornamelijk in dat de ambassade in Slovenië contacten onderhoudt met de lokale autoriteiten. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zich in Slovenië bevinden, zegt een woordvoerder van het ministerie. Zij kunnen namelijk vrij reizen naar het land in de Europese Unie en zijn niet verplicht zich te melden bij de ambassade.

Slovenië wordt sinds deze week getroffen door hevige regenval. In het noorden van het land viel in 24 uur tijd de hoeveelheid neerslag die normaal gesproken in een hele maand valt. Een belangrijke autoweg, die de hoofdstad Ljubljana verbindt met het noorden van het land, is op meerdere plekken afgesloten. Dat blijft volgens de Oostenrijkse radiozender ORF waarschijnlijk tot morgenavond zo. De Nederlandse alarmcentrales SOS International, Eurocross en de ANWB ontvingen zo’n honderd hulpverzoeken uit Slovenië, laten ze zaterdag weten. Eurocross kreeg zestig meldingen, SOS International tien en de ANWB ongeveer dertig. Veel hulpverzoeken zijn van mensen van wie het voertuig kapot is of van wie spullen zijn weggespoeld.

Overstromingen in Oostenrijk en brand in Spanje

Ook veel grensovergangen tussen Oostenrijk en Slovenië zijn dicht vanwege het aanhoudende noodweer. Meerdere dorpen in het getroffen gebied zijn volgens autoriteiten door het water van de buitenwereld afgesloten. Zo heeft ook het zuiden van Oostenrijk te kampen met overstromingen. De aanhoudende regen maakt het voor de Oostenrijkse reddingsdiensten moeilijk om de nodige hulp te bieden. Verschillende campings in de zuidelijke provincies Karinthië en Stiermarken zijn ontruimd.

Daarentegen zijn in Spanje ongeveer 140 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand in Catalonië. Het vuur woedt in de buurt van Portbou, vlakbij de grens met Frankrijk. De brand brak gisteren uit en greep daarna om zich heen. De autoriteiten zeggen dat een gebied is verwoest met een omvang van zo’n 280 voetbalvelden. De harde wind en het lastig begaanbare terrein maken het een uitdaging om het vuur effectief te bestrijden, erkent de Catalaanse overheid. Het vuur zorgt ondertussen voor veel overlast in het gebied. Ook zitten enkele duizenden mensen zonder stroom.

Reisadvies

Gisteren heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een waarschuwing toegevoegd aan het reisadvies voor Slovenië, die desondanks op groen blijft. Er blijft een hoog risico op meer overstromingen en aardverschuivingen, luidt de waarschuwing. Reizigers wordt aangeraden om aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen en mediaberichten in de gaten te houden.