Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder van Sanne over ongeluk met Hebe: ‘Hoeveel levens moet het nog kosten, voordat er wordt ingegrepen?’

Een half jaar geleden was Nederland in de ban van het verschrikkelijke ongeluk bij knooppunt Empel in Den Bosch. De 10-jarige Hebe en haar begeleider Sanne (26) waren sinds hun vertrek van Raamsdonkveer al twee dagen spoorloos verdwenen. Met man en macht gaan Nederlanders op zoek naar de twee. Fiona, de moeder van Sanne, deed gisteravond bij Beau haar verhaal over de donkerste dagen van haar leven.

Op 17 oktober 2022 kreeg Fiona een belletje van een goede vriend. „Hij vertelde dat ze al 2,5 uur niks van Sanne gehoord hadden. In eerste instantie dacht ik ‘oh die zit in bad’, maar toen hij erbij vertelde dat ze Hebe had opgehaald, wist ik meteen dat het foute boel was”, vertelt Fiona. „Hebe had zoveel zorg nodig, dat het onmogelijk was om van haar vaste patroon af te wijken.” Ze had een sterk onderbuikgevoel dat dit niet goed ging aflopen.

„We vertrokken meteen naar het politiebureau en zijn daar de hele nacht geweest. Vanaf toen zaten we vast in een nachtmerrie”, zegt Fiona aan tafel bij Beau. „We zitten daar met de ouders van Hebe in totale paniek. Er waren geen aanknopingspunten en Hebe had haar medicijnen nodig, dus stuurde de politie de volgende ochtend een AMBER Alert uit.” In heel Nederland keken mensen uit naar de vermiste Hebe en Sanne. Niemand wist wat er met hen gebeurd was. De impact van de amber alert kwam pas later binnen bij Fiona. „Ik zat nog in een bepaalde roes. Overkomt dit mij nou echt?”, vertelt Fiona. „Het is de angst van iedere ouder. We hebben ook drie nachten niet kunnen slapen.”

Over ongeluk Sanne en Hebe: ‘Op dat moment werd alles zwart’

Na twee dagen besloot Fiona om naar het zoekteam te gaan. „Ik wilde ze even een knuffel geven. Ik wilde gewoon iets doen.” Het moment dat Fiona op het punt stond om weer naar huis te gaan, werd ze gebeld. „De vriend aan de telefoon vertelde me dat we naar het knooppunt moesten komen. We hebben ze gevonden”, vertelt Fiona bij Beau. „De eerste seconde voelde ik een opluchting van: ‘Ik kan eindelijk mijn dochter weer zien’. Maar de seconde erna was dat meteen weg. ‘We hebben ze gevonden, maar ze zijn beiden overleden’. Op dat moment werd alles zwart.” Fiona stond bij de plek des onheils met verschillende familieleden en vrienden. „Je ziet het verdriet bij iedereen. Het was gewoon verschrikkelijk.”

Vorig jaar zijn er 737 mensen in Nederland verongelukt in het verkeer. De vraag is hoe het ongeluk van Sanne en Hebe heeft kunnen gebeuren. En hoe kan niemand het gezien hebben, op zo’n druk punt? Doordat het onderzoek van de politie gesloten was, kreeg de familie geen informatie over wat er aan de hand was. Ze schakelden een advocaat in, Annemiek van Spanje. Het dossier werd gesloten, omdat de politie niet kon vaststellen of er sprake was van een misdrijf. Van Spanje ging in gesprek met de Officier van Justitie in het kader van verwerking. „Het is noodzakelijk voor de ouders om deze informatie te hebben”, zegt Van Spanje, die ook aan tafel zit bij Beau. „Ze moeten de puzzelstukjes in elkaar zetten.” Uiteindelijk kregen ze inzage. De belangrijkste vraag, hoe is de auto op zo’n druk punt en tijdstip ongezien van de weg geraakt, werd nooit beantwoord.

Wat is er gebeurd?

Het knooppunt waar Sanne en Hebe zijn verongelukt, is gevaarlijker dan gedacht. Op hetzelfde punt is er drie weken geleden nog een persoon van de weg afgereden. Aan de kant waar het nodig was, was geen vangrail. „Sanne zou het riet in zijn gereden, waardoor de auto niet meer te zien was”, zegt Fiona.

Nu zet ze zich in om het knooppunt veiliger te maken. „Waarom staan er bij die bocht, waar het steiler naar beneden gaat, geen vangrails? Je verdwijnt op het moment dat je het riet inrijdt, meteen in het water.” De Tweede Kamer heeft tegen het plaatsen van vangrails gestemd, maar waarom is nog de vraag. Rijkswaterstaat reageerde: „Bij het eerstvolgende grootschalige onderhoud van deze weg, zal er een vangrail geplaatst worden. Wanneer dit onderhoud plaats gaat vinden, is nog onduidelijk.” Fiona vraagt zich af hoeveel levens het nog moet kosten, voordat er eindelijk actie wordt genomen. „Het is al erg genoeg dat er twee jonge mensen om zijn gekomen”, sluit Fiona af.

Kijk hier de hele aflevering van Beau.