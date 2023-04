Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op ruim 8 kilometer diepte: diepst levende vis ooit gefilmd

Een record! Wetenschappers hebben de diepst levende vis ooit gefilmd op de bodem van de oceaan. Het gaat om een zogenoemde slakdolf (in het Engels: snailfish), een kleine zoutwatervis, die op een duizelingwekkende diepte van 8336 meter zwom.

Het is daarmee de diepste observatie van een vis die ooit is gemaakt. De ontdekking werd gedaan voor de kust van Japan. Om de vissen aan te trekken, werd aas aan het frame van de camera geplaatst. Met de ontdekking is aangetoond dat vissen op een nog verdere diepte kunnen leven en zwemmen dan in eerste instantie werd aangenomen, zeggen de onderzoekers.

De vorige waarneming van de diepste vis lag op 8178 meter. Dat was verder naar het zuiden in de Stille Oceaan. De nieuwe ontdekking van het onderzoeksteam Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre verslaat het diepterecord met 158 ​​meter, schrijft BBC News.

Nog een tweede record verbroken

Ook is er nog een ander record gevestigd. De wetenschappers hebben de diepste vis ooit gevangen. Dat gebeurde iets hoger in hetzelfde water, op een diepte van net iets meer dan 8000 meter. Ook hier ging het om een slakdolvensoort.

De wetenschappers noemen slakdolven ‘opmerkelijke vissen’. Er zijn meer dan 300 soorten, maar de meeste leven in ondiep water en in rivieren. Toch hebben bepaalde soorten zich flink aangepast om in het koude, donkere water te overleven op de bodem van de oceaan. Dat is bijzonder, want de drukomstandigheden zijn op zo’n grote diepte extreem. Op 8 kilometer diepte ervaar je meer dan 80 megapascal. Dat is 800 keer de druk die op het oceaanoppervlak komt.

Zo overleven vissen op grote diepte van oceaan

Hoe de vissen dat overleven? Daarvoor wijzen de onderzoekers onder meer naar de geleiachtige lichamen van de dieren. Ook het ontbreken van een zwemblaas is een bijkomend voordeel, net als de manier waarop ze voedsel vangen.

De dieren zuigen hun voedsel op en eten vooral kleine schaaldieren. Daar zijn er veel van op de bodem van de oceaan.

Vissen bevonden zich op de maximale zwemdiepte

Tegen BBC News zegt een van de onderzoekers dat de vissen zich bevonden op de maximale zwemdiepte. Verder naar beneden en de vissen overleven het niet. Hij verwacht daarom niet dat het record nog verder verbroken zal worden.

Als dat al gebeurt, zou het alleen ‘met slechts een paar meter zijn’, zegt Alan Jamieson, die diepzeewetenschapper bij de Universiteit van West-Australië is.