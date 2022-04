Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feit of fabel over alcohol: werkt een kop koffie tegen een kater?

Moeite om feiten en fabels van elkaar te onderscheiden als het om alcohol gaat? Je bent niet de enige: er zwerven talloze onwaarheden over alcohol rond op het internet. In de rubriek Feit of fabel gaan we in gesprek met experts om de waarheid over dit onderwerp boven tafel te krijgen. Met vandaag: werkt een kop koffie tegen een kater?

Elke ochtend een kop koffie hoort voor velen van ons bij de dagelijkse ochtendroutine. Ook als je de vorige avond nét iets te diep in het glaasje hebt gekeken. Voel jij je na die kop koffie ook altijd een stukje beter, zelfs als je een kater hebt? Metro sprak met Judith Noijen, senior preventiedeskundige bij Jellinek, over het effect van een kop koffie als je een kater hebt. Is koffie hét wondermiddel om sneller van je kater af te komen?

Koffiedrinken als je een kater hebt

„Ik hoor vaker dat mensen denken dat koffie helpt tegen een kater”, vertelt Noijen. „Maar ik moet deze mensen helaas teleurstellen: er bestaat geen wondermiddel tegen een kater. Koffie is dat ook niet.”

Het feit dat je een kater hebt, heeft volgens Noijen volledig te maken met de hoeveelheid alcohol in jouw bloed. „Alcohol werkt namelijk vochtafdrijvend, waardoor je iets uitgedroogd raakt. Maar alcohol wordt daarnaast, als je het drinkt, ook omgezet in een schadelijke stof die een kater veroorzaakt.”

Alcohol sneller afbreken kan niet

Er is volgens Noijen niets dat je kunt doen om alcohol sneller af te breken, en dat is nou juist waar mensen zo vaak naar op zoek zijn. „Mensen willen de alcohol sneller uit hun lijf hebben, omdat ze zich dan beter zouden voelen. Zoiets bestaat gewoon niet. De beste remedie is toch echt minder, of helemaal niet drinken. En als je toch echt alcohol wilt drinken: tussendoor voldoende water drinken kan ook wat helpen.”

Is koffiedrinken als je een kater hebt dan een slecht idee? Dat valt volgens haar wel mee. „Koffie bevat natuurlijk ook gewoon water. Als je je vochthuishouding weer op peil wilt brengen, dan kan koffie daar bij helpen. Koffie zou ook vochtafdrijvend werken, maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Het vult je vochthuishouding aan, maar niet meer of beter dan een glas water.” Meer over het ‘uitdrogende’ effect van koffie lees je hier.

Het mentale effect van koffie

Daarnaast benoemt Noijen ook het mentale effect van een kop koffie drinken. „Als je je moe, misselijk of draaierig voelt van de dag ervoor, dan voel je je ook mentaal niet zo lekker. Voor sommige mensen helpt een kop koffie drinken, omdat ze dat koppelen aan meer energie en zich goed voelen. Op die manier kan het mentaal misschien wél een positief effect hebben, maar dat heeft dus niet zozeer met de cafeïne in koffie te maken. Cafeïne breekt geen alcohol af.”

Sneller van je kater afkomen? Dat wordt volgens Noijen dus lastig. „Het is gewoon een kwestie van uitzitten.”

🥂 Ook een vraag over alcohol? Wil jij dat we een stelling over alcohol tot op de bodem uitzoeken? Mail naar [email protected] o.v.v. ‘Feit of fabel’ en we zoeken voor je uit of het een feit of een fabel is.

Meer feit- of fabelartikelen van Metro lezen? Je vindt ze hier.