Jong en Ondernemend: Robin Sanders (25) spijbelde van school om haar tassenmerk te starten

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, heeft de ander op 25-jarige leeftijd een eigen tassenmerk, dat binnen én buiten Europa wordt verkocht. De Helmondse Robin Sanders (25) is zo’n ondernemer die op jonge leeftijd een carrière heeft opgebouwd. Vier jaar geleden bouwde ze haar tassenmerk Flames The Brand op in een strijkkamer en nu is haar bedrijf groter dan ze ooit had durven dromen. Maar hoe krijg je dat op zo’n jonge leeftijd voor elkaar?

Veel jongeren vinden het lastig om na hun studie een baan te kiezen. ‘Moet ik dit nou voor de rest van mijn leven doen?’, vragen ze zich af. Sanders kwam er tijdens haar studie achter dat ze haar unieke stijl wilde vertalen naar het maken van gepersonaliseerde tassen, riemen en sieraden.

Naam: Robin Sanders

Leeftijd: 25 jaar

Functie: eigenaresse van Flames The Brand

Wanneer begon je ondernemersbloed te stromen?

„Ik studeerde aan het Sint Lucas in Boxtel en ik maakte vooral tafels en lampen. Mode is altijd mijn passie geweest en ik had er veel affectie voor. Ik vond het maken van tafels en lampen wel leuk, alleen ik kon het nooit meenemen naar huis”, zegt Sanders tegen Metro. „Dus begon ik na te denken over andere producten waar ik mijn persoonlijke stijl naar voren kon laten komen en die ik gemakkelijk mee kon nemen. Zo kwam ik op tassen en riemen. Ik ging samen met klasgenoten en vrienden sparren over het ontwerp. Wanneer ik iets had ontworpen, liet ik het zien en paste ik de feedback toe.”

Welke stappen zet je eerst?

„Tijdens mijn studie leerde ik eigenlijk het totaalplaatje van het maken en verkopen van producten. Het idee was er, maar ik wist totaal niet hoe ik tassen kon maken. Ik kwam in contact met een hele lieve mevrouw uit Sittard. Carina heet ze. Ik spijbelde drie dagen in de week om vervolgens met mijn rugzak op de trein te stappen richting Sittard. Na een jaar veel van haar geleerd te hebben verplaatste ik mijn werkplek naar school. Daar stond namelijk een naaimachine die ik mocht gebruiken. Ik begon met het maken van riemen met vlammen”, vertelt Sanders. „Toentertijd deed ik ongeveer twee uur over een riem, nu gaat dat veel sneller. Tegenwoordig doe ik over een tas ongeveer een halve dag. Ik koop mijn leer in als deadstock van Europese fabrikanten en vervolgens maak ik daar dan nieuwe tassen of riemen van.

Ik oefende de specifieke bochten van de vlammen en zo nu en dan kwamen er vrienden kijken. Ze waren erg geïnteresseerd en vroegen of ik er ook een voor hen wilde maken. Zo begon de mond-tot-mondreclame en na een aantal bestellingen kon ik mijn eerste naaimachine kopen. Ik werkte in de strijkkamer en in de garage en maakte daar de tassen, maar op een gegeven moment begonnen de buren te klagen over de geluidsoverlast en ging ik op zoek naar een atelier.”

Heb je hulp gekregen?

„Naast de hulp van Carina kreeg ik ook veel hulp van mijn vrienden. Door mijn studie heb ik veel connecties gemaakt met mensen die in hetzelfde wereldje zitten als ik. Sommige vrienden zijn gespecialiseerd in fotografie en een van mijn vriendinnen is een model”, zegt Sanders. „Vier jaar geleden was Instagram een perfecte plek om je beginnende bedrijf te promoten. Met een klein advertentiebudget had je een groot bereik. Met behulp van mijn vrienden maakten we catchy content, waardoor we uiteindelijk de start van het bedrijf Flames The Brand hebben kunnen maken.”

Verdien je genoeg geld om van te leven?

„Ja. Er komen genoeg orders binnen, waardoor ik er geen tweede baan bij hoef te nemen en gemakkelijk rondkom. We verkopen de producten ook in Frankrijk, Spanje en Italië. Bovendien volg ik momenteel geen opleiding, dus die kosten heb ik niet meer. Het merk is mijn enige inkomstenbron, maar ik kan goed rondkomen.”

Hoe zie je je toekomst voor je?

„Mijn doel is om meer personeel aan te nemen. Nu werk ik namelijk vooral alleen en heb ik zo nu en dan een zzp’er die mij helpt. In de toekomst wil ik dus een groot en fijn team creëren. Onlangs heb ik een atelier in Eindhoven geopend, dus een grotere werkplek heb ik al behaald, maar ik zou graag meer machines willen. Hierdoor zou het productieproces versnellen en verbeteren”, zegt Sanders. „Ik wil ook graag de collectie uitbreiden. Pas hebben we een leren gilet met vlammen uitgebracht, maar we hebben nog veel andere plannen. Mijn ultieme doel is om wereldwijd uit te breken en mijn product overal te verkopen. Het verkopen van Flames op Farfetch is een stipje op de horizon.”

Wat is jouw levensmotto?

„Het motto van het merk is ‘Awakening your inner flame’. Voor mij betekent dat ‘Wees jezelf, relativeer en durf te dromen’. Het merk moet op nummer één staan en jijzelf op nummer tien. Ik vind dat het een losstaand iets moet zijn. Het merk en jij hoeven niet één te worden. Je wilt juist de passie en het doorzettingsvermogen laten zien. Met relativeren bedoel ik dat je jezelf niet zo serieus moet nemen. Zo creëer je meer een empathiegevoel naar je klanten toe en kun je het verhaal echt overdragen. Met het motto van het merk wil ik anderen stimuleren om hun passie na te leven.”

Wat wil je meegeven aan beginnende ondernemers?

„Begin niet te laat. Op jonge leeftijd heb je geen vaste lasten en je bent ook niet zo afhankelijk van je bedrijf. Ik begon begin twintig met het opzetten van mijn bedrijf en ik woonde nog thuis. Ik hoefde dus nog geen geld uit te geven aan boodschappen, een hypotheek en andere vaste uitgaven. Hierdoor kon ik fouten maken en had ik weinig risico’s. Het is veel fijner om in zo’n stressvrije omgeving iets op te bouwen. Het geeft je meer ruimte en vrijheid.”

