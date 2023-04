Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn kind steelt geld uit mijn portemonnee’

Vandaag gaat het over kinderen en geld.

„Beste Tessa, steeds vaker dacht ik: hè, ik had toch meer geld in mijn portemonnee? Inmiddels is het zo vaak gebeurd dat ik realiseer dat het mijn zoon (14) is, die geld uit mijn portemonnee pakt zonder het te vragen. Ik ben boos en gefrustreerd. Hij weet dat stelen niet oké is, maar toch doet hij het. Hoe pak ik dit aan en dring ik tot hem door?”

Kind steelt geld uit portemonnee

Wanneer jonge kinderen geld uit hun ouders’ portemonnee pakken, is dat niet altijd met kwade opzet. Maar als ze ouder dan 10 jaar zijn, weten ze heel goed wat ze doen. Het is dan ook logisch dat je boos bent.

Waarschijnlijk denk je meteen aan passende straffen die je kunt geven en dat is helemaal terecht. Maar net zo belangrijk als de straf, is het houden van een goed gesprek, weten we van onze collega’s bij JM Ouders. In dit gesprek wil je duidelijk maken dat stelen absoluut niet oké is, maar, zoals je al aangeeft, weet hij dit eigenlijk al.

Ga het gesprek daarom met een rustige, open houding in en probeer niet vijandig of wantrouwend te zijn, hoe boos je ook bent. Anders is het vrijwel zeker dat je zoon ook met een boze houding het gesprek aangaat en zal hij bijvoorbeeld ontkennen dat hij iets misdaan heeft.

Het valt niet mee om iets op te biechten aan je ouders, zeker als ze al woedend zijn. Als je terugdenkt aan je eigen jeugd, herinner je je wellicht nog dat het erger was als je ouders teleurgesteld waren, dan als ze boos waren.

Achterhaal de reden

Daarnaast is er een reden dat hij het geld uit je portemonnee pakt en is de kans groter dat je deze achterhaalt als je een rustig gesprek probeert te voeren, zonder hem meteen te veroordelen. Wellicht is het groepsdruk, heeft hij nog niet geleerd goed met geld om te gaan, probeert hij de grenzen op te zoeken of is er iets ernstigers aan de hand. Probeer eerst de reden te achterhalen en hem te helpen met het probleem, voordat je het gaat hebben over de straf.

Het vertrouwen moet teruggewonnen worden, en dat mag je best duidelijk maken. Toch moet hij wel het gevoel krijgen dat dit nog mogelijk is. Maak daarom duidelijke afspraken over wat hij kan doen om het goed te maken. Bijvoorbeeld door klusjes te doen, om het geld als het ware terug te betalen. Een andere passende straf is wellicht het inhouden van zakgeld. Dat is een goede manier om te leren hoe vervelend het is als je niet het geld uit kunt geven waarvan je dacht dat je het had.

Blijft het stelen doorgaan na het gesprek en de straf, en zit je met de handen in het haar? Weet dat je het niet alleen hoeft te doen en dat je terechtkunt bij een pedagoog, psycholoog of organisatie als Bureau Jeugdzorg.

