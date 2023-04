Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw laat hond uit en vindt jong vosje in water: ‘Klein en pluizig’

Een vrouw die donderdagmiddag met haar hond langs het water in Zwolle liep, stuitte daar op een bijzondere ontdekking. Haar hond begon te blaffen naar een klein pluizig diertje in het water. Eenmaal dichterbij bleek het om een jong vosje te gaan dat dringend hulp nodig had.

De dierenambulance in Zwolle werd donderdag gewaarschuwd vanwege een te water geraakt dier. Een vrouw die haar hond uit aan het laten was, zag een pluizig diertje in het water liggen en besloot meteen de dierenambulance in te schakelen. „De meldster heeft onze dierenambulance gebeld met de vraag ‘wat en hoe nu verder?’ Onze centralist heeft de dienstdoende vrijwilliger ter plaatse gestuurd”, meldt de dierenambulance op Instagram.

Maar daar liet de vrouw het niet bij zitten en ze besloot zelf een kijkje te gaan nemen. Het bleek te gaan om een jonge vos en nog voor de dierenambulance ter plaatste was, lukte het haar om het kleine diertje uit het water te vissen.

Vosje was onderkoeld

Het jonge dier was behoorlijk onderkoeld, aldus de dierenambulance. „Het vosje had dringend behoefte aan warmte en een droge vacht.” De dienstdoende medewerker heeft het vosje van de vrouw overgenomen en in handdoeken gewikkeld om het dier voorzichtig droog te wrijven.



De vos is meegenomen naar de opvang van de dierenambulance om op temperatuur te kunnen komen in de couveuse. „Na anderhalf uur in de couveuse en bekomen van de schrik, is het vosje overgebracht naar Flappus (een andere dierenopvang, red.) voor verdere intensieve verzorging. Wij gokken dat hij ongeveer 4 à 6 weken oud is.”

Geen alledaagse gebeurtenis

Zo’n jong vosje opvangen gebeurt niet iedere dag, aldus de dierenambulance tegen De Stentor. „Voor ons is het ook niet alledaags dat we een vosje binnen krijgen. In die zin was het dus best bijzonder.” Hoe het jonge dier in het water terecht is gekomen, is niet duidelijk.