De sombere wintermaanden zijn voorbij: zo maak je genoeg vitamine D aan

De geur van bloesem en de felle zonnestralen komen steeds dichterbij. Na een sombere en donkere winter moeten we onze vitamine D weer aanvullen. Dat kan zonder genoeg zon soms lastig zijn, want het is een van de weinige vitamines die we als mensen zelf aan kunnen maken. Maar hoeveel zonnestralen heb je eigenlijk nodig? Metro zet alles voor jou op een rij: van hoe zonnig het ‘moet’ zijn tot welke zonkracht daarvoor nodig is.

We genieten er bijna allemaal van: een wandeling of fietstocht door het frisse, maar zonnige lenteweer. De zon streelt onze huid voor het eerst weer en we voelen ons een stukje gelukkiger. De vitamine D die ons lichaam dan aanmaakt, is erg goed voor je immuunsysteem en het leidt tot betere weerstand. Bovendien zorgt het ervoor dat calcium en fosfor beter worden opgenomen, wat weer goed is voor je botten.

De vermoeidheidsklachten die mensen tijdens de wintermaanden ervaren, hebben niks te maken met het tekort aan vitamine D, volgens thuisarts.nl. „Vitamine D hangt niet samen met klachten als vermoeidheid, duizeligheid of u niet lekker voelen”, is daar te lezen. Maar een frisse neus halen tussen bijvoorbeeld je werk door geeft je wel een oppepper. Althans, dat is de mening van de Metro-redactie.

Hoeveel zonkracht is nodig?

Uit onderzoek is gebleken dat je ongeveer vanaf zonkracht 3 vitamine D aanmaakt. Dit komt doordat de zogenaamde UV-B-straling het aardoppervlak dan kan bereiken en jouw lichaam vervolgens de vitamine kan aanmaken. Na de winter neemt je huid de zonnestraling gemakkelijk op, omdat het de straling niet meer gewend is. Het effect is dan al vanaf zonkracht 2,5 merkbaar. De UV-B-straling zorgt er echter ook voor dat je kan verbranden, al gebeurt dit bij zonkracht 3 niet zo heel snel.

„Komende tijd kunnen we aan het begin van de middag weer vitamine D opdoen. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur bereikt de zon op veel plaatsen namelijk weer zonkracht 3”, zegt Jaco van Wezel van Weeronline. Zodra de zomertijd ingaat, is tussen 13.00 uur en 15.00 uur het beste moment om vitamine D aan te maken, met behulp van de zon.

Hoe verder we in de lente komen, hoe sneller de vitamine wordt aangemaakt. Maar het risico op verbranden stijgt daarbij ook. Bij zonkracht 6-8 heb je op een zomermiddag na tien tot vijftien minuten al genoeg vitamine D aangemaakt, zonder dat je verbrandt. Rond de langste dag van het jaar kan een lichte huid al na vijf tot vijftien minuten verbranden. Je hebt geen excuus om je niet goed in te smeren, want ook met zonnebrandcrème komt er voldoende UV-B-straling op je huid. Dus je doet alsnog vitamine D op.

Budget-activiteiten om vitamine D op te doen

De vitamine D-pillen kunnen dus weer terug in de kast, mits je voldoende tijd in de zon doorbrengt. Het is namelijk een stuk gezonder om naar buiten te gaan en van de natuur te genieten. Metro heeft in een eerder artikel een aantal activiteiten op een rijtje gezet, waarmee jij en je gezin of vrienden je optimaal vermaakt. Geen zorgen, het zijn activiteiten voor mensen met een kleine portemonnee. Bijvoorbeeld een familieactiviteit zoals wildplukken. Via de wildplukwijzer kun je zien waar je op verschillende plekken in het land wild kunt plukken, zoals bramen, aalbessen, maar ook oesters in Zeeland.

Zin in een spannende zoektocht? Neem dan een kijkje op Geocoaching.nl. Zij wijzen jou met behulp van GPS naar een schat bij jou in de buurt. Tijdens deze leuke activiteiten is er genoeg tijd om vitamine D aan te maken. Nogmaals: vergeet je niet in te smeren!