Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Besparen, maar wel wat leuks doen? Probeer deze activiteiten

De lente staat alweer bijna voor de deur. Een lekker terrasje pakken of toch liever kosteloos wandelen door de bossen. In deze tijden van crisis moeten we goed op onze portemonnee letten, maar dat betekent niet dat we er vrije dagen niet op uit kunnen gaan. Metro schiet te hulp met een lijst van leuke en budget-activiteiten voor jou en je vrienden, familie of gezin.

Voor ieder wat wils: van actief op de fiets naar rustig in de natuur.

Besparen? Probeer deze goedkope activiteiten

1. Picknicken

Een lekkere borrelplank to go is een must bij een picknick. Haal je koelkast leeg en maak wat lekkere snacks voor in de middag. Een kaasje, worstje of rauwkost mag bij deze activiteit niet ontbreken. Drink je er ook een wijntje bij? Let dan wel op, want in de zon tikt de alcohol toch net wat sneller aan. Nederland heeft genoeg mooie parken, zoals de Paleistuin in Den Haag, waar jij lekker kan vertoeven in de zon. Check wel even de weersvoorspelling van de dag, want je weet het maar nooit in ons land.

2. Festival

Ja je gelooft ons of niet, maar een leuk festival hoeft niet altijd 80 euro te kosten. Er zijn namelijk genoeg feesten waar jij met je vrienden gratis heen kan. Met Koningsdag in zicht kun je alvast je oranje festivaloutfit gaan afstoffen. In Eindhoven zijn er namelijk een aantal gratis feestelijke activiteiten op Koningsdag, zoals Royal Dutch en King-S Festival Koningsdag. Niet alleen Eindhoven zal je weinig kosten, maar ook in Arnhem op Het Foute Oranjefeest en Kingsize Arnhem kun je kosteloos genieten van leuke muziek.

3. Fietsen, fietsen en nog eens fietsen

Het is een gezonde en kosteloze activiteit, mits je een fiets hebt. Nederland heeft verschillende natuurparken waar je doorheen kan fietsen. Ook is het leuk om door de duinen te fietsen, misschien heb je dan wel het geluk dat je een kudde wilde paarden tegenkomt.

4. Wildplukken

Deze activiteit is geschikt voor de hele familie, jong en oud. Via de wildplukwijzer kun je zien waar je op verschillende plekken in het land wild kunt plukken, zoals bramen, aalbessen, maar ook oesters in Zeeland. Zorg er wel voor dat je duidelijk maakt aan je kinderen dat ze niet zomaar elk besje dat ze zien in hun mond kunnen stoppen.

5. Opknappen en verkopen

Zoek je een nieuwe hobby? Marktplaats heeft nogal veel afdankertjes en opknappers te koop die wel een beurt kunnen gebruiken. Begin samen met je vrienden of je ouders aan een nieuwe klus en misschien kun je voor deze zomer wel een centje bij verdienen.

6. Doe een potje jeu de boules

Het klinkt ouderwets, maar dit spelletje is voor alle leeftijden. Het is altijd leuk om wat nieuws te proberen met je vrienden. Het kan met mooi weer, maar ook binnen met slecht weer. Er zijn namelijk genoeg plekken waar je naast bowlen ook jeu de boules kan spelen.

7. Zaanse Schans

De Zaanse Schans is een dorp vol met unieke huisjes, molens en werkplaatsen. In dit dorp zijn er verschillende restaurants, musea en attracties. Genoeg activiteiten dus om je dag mee te vullen! Toegang tot de Zaanse Schans en parkeren voor de brug in Zaandijk is gratis.

8. Ouderwets tuinieren

Trek oude kleren aan, koop een paar bloembollen en ga samen met je kinderen of kleinkinderen te werk in de tuin. Daarnaast kun je ook zelf ijsjes van limonade of vruchtenyoghurt maken, waar je na je harde werk van kan genieten.

9. Spelletjesavond

Nodig je vrienden uit voor een gezellige avond vol met spelletjes. Laat iedereen zijn favoriete snack en bordspel meenemen, zodat je genoeg keuze hebt en heel de avond zoet bent. Of nog leuker: bedenk je eigen spel, zodat je die helemaal kan personaliseren naar jouw smaak.

10. Geocaching

Heb je veel energie en helemaal zin in een avontuurlijke activiteit? Neem dan een kijkje op Geocaching.nl. Het is een soort zoektocht met behulp van een GPS. Je kunt zo zien of mensen in de buurt kleine schatten hebben verstopt.

11. Vlooienmarkt

Soms heb je zin om een dagje te gaan shoppen, maar je portemonnee werkt niet helemaal mee. Neem dan eens een kijkje op een vlooienmarkt, zoals de Noordermarkt of de IJ-hallen in Amsterdam. Daar vind je vast en zeker een leuk cadeautje met een klein prijskaartje voor jezelf of iemand anders.

Naast de genoemde activiteiten zijn er nog tientallen dingen waar je je in de komende lentemaanden mee kunt vermaken. Hopelijk krijgen we lekker weer, zodat we onze regenjassen thuis kunnen laten. Smeer je wel goed in, want de zon is in het voorjaar extra scherp!