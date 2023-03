Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is de Oer-Hollander wit en blond? Niet dus, eerste Nederlanders waren zwart

Waren de eerste Nederlanders zwart? Daar lijkt het wel op. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat zo’n 10.000 jaar geleden de eerste moderne mens, oftewel de oer-Hollander, een zwarte huidskleur en blauwe ogen had.

De Volkskrant schrijft vandaag over deze ontdekking. Voor het onderzoek werd een genetische analyse van acht stukjes menselijk bot uit dat tijdperk onderzocht.

Eerste Nederlanders waren zwart

De botten van de oermensen vond men de afgelopen jaren voornamelijk langs de Nederlandse kust of vissers vonden resten in hun netten.

Voor wie geloofde dat een rasechte Hollander dus blond haar en blauwe ogen had, had het dus ogenschijnlijk mis. Uit de analyse blijkt wel degelijk dat een witte huidskleur van origine helemaal niet vanzelfsprekend was.

Brits voorbeeld

„Onze voorouders werden altijd neergezet als van die stoere, blanke types. Maar ze zagen er toch wat anders uit”, vertelt archeoloog en DNA-expert Eveline Altena tegen De Volkskrant. Zij was betrokken bij het onderzoek naar onze verre voorouders.

Overigens werd vijf jaar geleden in het Londense Natural Museum een vergelijkbaar museumstuk tentoongesteld. Daar toonde men een reconstructie van een tienduizend jaar oud lichaam, dat de ‘eerste Brit’ wordt genoemd. En ja, ook deze man was zwart.

Oer-Hollander leefde in Doggerland

Over het volk waar deze Hollander vandaan komt, valt ook het een en ander te zeggen. Zo leefden de eerste moderne mensen in het zogenoemde Doggerland. Een gebied voor de Nederlandse kust. Inmiddels is dat nu de bodem van de Noordzee. Het ging om een groep jagers en verzamelaars die vis vingen en op dieren jaagden.

Wellicht weet je het nog van de geschiedenisles, maar na de jagers en verzamelaars, kwamen de boeren. Steppenvolkeren uit het oosten trokken destijds naar Nederland. Hierdoor veranderde ook de huidkleur. Waardoor deze geleidelijk lichter werd. De zwarte volken hebben Nederland waarschijnlijk verlaten, al zijn er nog steeds sporen van in ons DNA.

Vitamine D tekort bij Nederlanders

Overigens is onze witte huidskleur nog nader te verklaren. Men vermoedt namelijk dat het komt door een tekort aan vitamine D. Doordat de landbouwers meer granen aten, zou onze huid lichter geworden zijn. Door een lichtere huid wordt namelijk meer zonlicht doorgelaten en dat zorgt voor een betere aanmaak van vitamine D.