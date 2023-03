Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix choqueert eindelijk weer eens met een gestoorde docu-serie

Er waren tijden dat het gespreksonderwerp bij de waterkoeler op je werk standaard een gestoorde docu-serie van Netflix was. Het heeft even geduurd, maar met Waco: American Apocalypse heeft de streamingdienst eindelijk weer eens een dergelijke parel in handen.

In Wild Wild Country werd je meegezogen in de bizarre wereld van Bhagwan Sri Rajneesh en zijn volgelingen. Het absurde en treurige verhaal van Tiger King ken je ongetwijfeld ook. In Don’t F*uck With Cats keek je met open mond naar een psychopathische kattenmoordenaar. Bikram: Yogi, Guru, Predator ging over een ziekelijke goeroe. Het begon allemaal met Making a Murderer. En daartussenin zat nog heel veel geschifte content, zoals de documentaire over psychopaat Jeffrey Dahmer, al scoorde vooral de gespeelde serie over de desbetreffende psychopaat die daaraan vooraf ging.

Waco: American Apocalypse op Netflix

Hoe dan ook, liefhebbers van het genre ‘gestoorde documentaire’ worden nu met Waco: American Apocalypse op hun wenken bediend. De Netflix Original gaat over het grootste vuurgevecht op Amerikaanse bodem sinds de Burgeroorlog, dat eindigde met een vurige explosie die live werd vastgelegd op nationale televisie. Dan hebben we het over 1993.

Het brein achter het vuurgevecht was de mislukte rockgitarist David Koresh, geboren als Vernon Wayne Howell, die na een aantal sektes doorlopen te hebben zijn eigen sekte Davidians oprichtte. In Waco: American Apocalypse staat de inval die leidde tot het bizarre vuurgevecht centraal, net als de wekenlange onderhandeling met de FBI, waarbij Koresh in onnavolgbare Bijbelse taal sprak en absurde voorwaarden stelde. Daartegenover stond de een controversiële tactiek van de FBI, die tot een apocalyptisch tafereel leidde.

Gestoorde docu-serie met betrokkenen

Met een beetje historisch besef kende je het verhaal over het grootste vuurgevecht op Amerikaanse bodem sinds de Burgeroorlog al. Nu is het door Netflix eindelijk in een docu-serie gegoten, waarbij betrokkenen vanuit alle kampen aan het woord komen. Dacht je met Wild Wild Country al een krankzinnig kijkje in een sekte te hebben gekregen, zet je dan maar vast schrap voor Waco: American Apocalypse.

Waco: American Apocalypse scoort onder filmrecensenten 90 procent op Rotten Tomatoes en heeft op IMDb een rating van 7,7 uit 10. De docu-serie is nu te streamen op Netflix.