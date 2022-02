Feit of fabel over sport? Kort en intensief sporten is beter voor je gezondheid dan een duurtraining

Het internet staat vol zin en onzin. In deze rubriek zoeken we uit hoe het precies zit. Is het een feit, of een fabel? We gaan in gesprek met verschillende experts op het gebied van bewegen en sport. Met vandaag: is een korte, intensieve training beter voor jouw gezondheid dan een matig intensieve duurtraining?

Fit worden in 7 minuten met The 7 Minute workout, drie keer per week een high intensity interval training van slechts 20 minuten… het lijkt alsof we steeds vaker met een grote boog om de crosstrainer lopen en ons focussen op snel fit worden met een intensieve training. Zo houden we immers meer tijd over voor andere dingen. Maar is deze shift in de sport wel goed voor onze gezondheid?

Metro sprak met specialist topsport Willem-Paul Wiertz van Kenniscentrum Sport en Bewegen over het verschil tussen kort en intensief, en lang maar matig intensief sporten. Is zo’n training met hoge intensiteit nou juist goed voor je gezondheid, of helemaal niet?

Kort en intensief sporten, of een duurtraining doen?

De definitie van duurtraining kennen we allemaal: een langere tijd sporten, vaak met een matige intensiteit. Denk aan een stuk hardlopen, een half uur op de crosstrainer of drie kwartier fietsen. Trainen met een hoge intensiteit wordt high intensity interval training, of in het kort HIIT genoemd. Voorbeelden van deze manier van sporten zijn een paar sprintjes trekken op de loopband, een Tabata-training, een training met een kettlebell of medicijnbal, of een korte workout met een bokszak.

Volgens Wiertz zijn de lichamelijke voordelen van een high intensity interval training en een duurtraining met elkaar te vergelijken. „Het fijne van een duurtraining is dat het toegankelijk is. Het is een goede manier om ervoor te zorgen dat je een betere conditie krijgt. Je ziet dat het hart- en vaatstelsel verbetert, het heeft een positief effect op je bloedsuiker en cholesterol, en je bloeddruk wordt er lager van.”

„De gezondheidseffecten van HIIT zijn grotendeels gelijk, maar het voordeel hiervan is dat je er minder tijd aan kwijt bent”, legt hij uit. Wel ligt het niveau van een high intensity interval training volgens de specialist een stuk hoger. „Hierdoor hoef je er dus dus minder tijd in te investeren om hetzelfde resultaat te bereiken. Het is een snellere manier om fit te worden, maar het is wel zwaarder.”

Beginnen met duurtrainingen

Volgens Wiertz is een training met hoge intensiteit echter niet meteen voor iedereen weggelegd. „Mensen die de hele dag zitten, doen er goed aan om in beweging te komen, maar ik raad deze mensen aan om eerst rustig te beginnen met duurtrainingen. Voordat je een high intensity interval training goed en zonder blessures uit kunt voeren, moet je al behoorlijk fit zijn.”

Na het opbouwen van een bepaalde basisconditie is het volgens Wiertz mogelijk om je te verdiepen in de wereld van de high intensity interval trainingen. „En ga dan niet zelf aan de slag met een schema van internet, maar neem contact op met een personal trainer. Of kijk eens bij HIIT-groepslessen in de sportschool.”

Het is volgens de specialist vooral ook belangrijk om te kijken naar welke vorm van trainen je het leukst vindt. „Duursporten en high intensity interval trainingen zijn goed met elkaar te combineren. Maar de beste training om te doen, is de training waarvan je weet dat je ‘m iedere week kunt volhouden. Hoe consistenter je bent, hoe beter het is.”

Conclusie

De bewering: kort en intensief sporten is beter voor je gezondheid dan lang en matig intensief. Oordeel: niet waar. Volgens Wiertz is de ene vorm van sporten niet per definitie beter voor je gezondheid dan de andere manier van sporten. De gezondheidsvoordelen zijn gelijk aan elkaar. Het voordeel van een high intensity interval training is dat je er sneller klaar mee bent, maar daar komt ook een hoger risico op blessures bij kijken.

Wil jij dat we een stelling over sport tot op de bodem uitzoeken? Mail naar [email protected] o.v.v. ‘Feit of fabel over sport’ en we zoeken voor je uit of het een feit of een fabel is. Het vorige artikel uit deze reeks vind je hier.