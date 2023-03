Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slechte slaper? Deze voeding voor het slapengaan verbetert je slaap

In bijna elk lijstje voor een gezonde levensstijl komt het wel naar voren: voldoende slaap is al-tijd belangrijk. Het bevordert namelijk allerlei verschillende psychologische én fysieke processen in je lichaam. Toch is gewoon ‘goed slapen’ vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Déze voeding zou helpen om beter in slaap te vallen.

In Nederland zegt 63 procent niet positief te zijn over zijn of haar slaapkwaliteit, schrijft de Hersenstichting. Van de Nederlanders die 25 jaar en ouder zijn, had in 2018 bijna een kwart (!) last van slaapproblemen. Met andere woorden: een goede nachtrust is niet altijd vanzelfsprekend, terwijl het wél essentieel is voor je mentale en fysieke welzijn.

Slaapexpert Leo van der Woerden legde eerder aan onze collega’s van BEDROCK uit dat er ‘s nachts zelfs meer gebeurt in je hersenen dan overdag en er dan veel belangrijke processen worden verwerkt. Een goede nacht slaap is dus écht belangrijk.

Heb jij ook weleens last van slaapproblemen? Volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek is er bepaalde voeding waardoor je beter zou slapen.

Voeding die je slaap verbetert

In dit wetenschappelijke onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoekers in Zuid-Korea werd gekeken naar verschillende avondmaaltijden en het effect daarvan op de slaap. Daarvoor werd gekeken naar de kwaliteit van de slaap van 128 verpleegkundigen en hun maaltijden tijdens een avondshift. Hun slaap werd gemeten via zelfgerapporteerde slaapscores en ook de voeding werd nauwkeurig bijgehouden. Wat bleek?

Interessant genoeg bleek dat hoe korter er werd gegeten voor het slapengaan, hoe beter én langer de kwaliteit van de slaap werd. Ook liet de studie zien dat hoe meer calorieën en eiwitten er in de maaltijd zaten, hoe beter de deelnemers sliepen.

Welke voeding is dat precies?

De uitkomsten van het onderzoek zijn echter wat verwarrend, omdat veel onderzoeken laten zien dat (zware) maaltijden met veel calorieën juist niet goed zijn om te eten kort voor het slapengaan, omdat het behoorlijk zwaar is voor je metabolisme om zo laat nog een grote maaltijd te verteren.

Omdat de resultaten van het onderzoek vrij nieuw zijn, en het onderzoek relatief gezien klein is, kunnen we in elk geval de conclusie trekken dat bovenstaande resultaten ongetwijfeld niet voor iedereen zullen gelden.

Toch kun je de lessen van het onderzoek prima toepassen in je voedingsroutine en zorgen dat je avondeten in elk geval altijd voldoende eiwitten bevat, iets waar je sowieso goed op wilt letten natuurlijk!

Voeding met eiwitten

Eiwitten vind je in de volgende voeding:

Een smoothie waar voldoende eiwitten in zitten, denk bijvoorbeeld aan eiwitpoeder dat je kunt toevoegen.

Vis: vooral dierlijke producten bevatten veel eiwitten, dus een avondmaal met (biologische!) vis is een goed idee als je eiwitrijk wilt eten.

Eieren: natuurlijk bevatten ook eieren eiwitten. Je kunt in je avondeten hartstikke makkelijk eieren verwerken, denk maar aan soep met een gekookt eitje of een omelet met groenten voor het slapengaan.

Edamame boontjes: deze boontjes zijn een ander goed voorbeeld van voeding dat eiwitten bevat. Er zitten zo’n 18.4 eiwitten in per kopje, ook zijn ze rijk aan magnesium.

Daarnaast is er natuurlijk nog heel wat voeding dat boordevol vol zit met eiwitten: in deze voedingsmiddelen zitten veel eiwitten! Hoewel de resultaten van het onderzoek lieten zien dat deze verpleegkundigen beter sliepen als zij een calorie- en eiwitrijke maaltijd hadden gegeten voor het slapen gaan, is dat (helaas) niet meteen een excuus om nu flink te gaan ‘late night snacken’ in de hoop dat het je slaap bevordert.

Onthoud dat je altijd gevarieerd wilt eten, het liefst in alle kleuren van de regenboog. In elk maaltijd wil je voldoende koolhydraten, vezels én eiwitten hebben, dus let voor het slapen gaan extra goed op de inname van eiwitten. Wellicht slaap jij, net zoals de verpleegkundigen, daarna langer én beter. Als je trouwens je brein gezond wil houden, moet je deze dingen eten.