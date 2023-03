Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie: maak kans op een refurbished iPhone (t.w.v. 359 euro)

Het is 18 maart 2023, een dag die bekend staat als World Recycling Day. Recyclen van oude producten is namelijk enorm belangrijk en dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Daarom grijpen we deze kans aan om je, samen met Swappie, iets bij te leren én een refurbished iPhone weg te geven.

De reden dat we dit doen heeft te maken met een aantal misverstanden. Consumenten zien vaak het grote belang van het inleveren van een oude iPhone of Android-smartphone niet. Anderzijds hangt er iets negatiefs over de term ‘refurbished’. Tijd om het tegendeel te bewijzen.

World Recycling Day 2023

Het is jammer dat er in Nederland een beetje negatief gekeken wordt naar deze kwestie. Een refurbished telefoon ziet men al snel hetzelfde als een tweedehands telefoon. Daar is zeker niets mis mee, maar de kwaliteit is wel echt aanzienlijk beter.

Een refurbished iPhone is meer dan een tweedehands toestel. Sterker nog: hij is eigenlijk zo goed als nieuw. Dat heeft te maken met het feit dat belangrijke onderdelen, zoals de batterij, eventueel vervangen worden voordat een iPhone of Android-telefoon zijn nieuwe eigenaar vindt én het toestel een grondige check van 52 punten doorloopt.

Vergelijk je het toestel met een gloednieuw model, lijkt het verschil duidelijk te zijn. Het produceren en vervoeren van een nieuwe iPhone kost natuurlijk veel meer.

Swappie en Metro geven een iPhone weg

Om het belang van een refurbished iPhone aan te kaarten, komt Swappie deze week met een toffe actie. Het bedrijf geeft consumenten die hun oude telefoon inruilen namelijk meer geld terug. Op de website is meer informatie te vinden over wat dit voor jou kan betekenen.

Metro mag meegenieten door zelf een refurbished iPhone 2022 weg te geven. Helemaal gratis. Ja, dat lees je goed.

Meedoen

Wil je de refurbished iPhone winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met vrijdag 24 maart, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

