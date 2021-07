Afvallen: 8 psychologische trucs om gezonder en minder te eten

Als je wilt afvallen, moet je gezond eten en veel bewegen. Daarbij leiden verschillende wegen naar Rome, maar weet dat er ook naast het eten en bewegen de nodige psychologische trucs zijn. Acht tips, die worden ondersteund door een onderzoek.

Afvallen kan een hele opgave zijn. Ook al ben je geneigd de mogelijk indrukwekkende resultaten van je vrienden en vriendinnen voor waar aan te nemen, het is vaak zinvoller om waarde te hechten aan wetenschappelijk onderbouwde methodes. Wat voor de een goed werkt, kan voor de ander juist totaal floppen. Zo zal je zelf wellicht baat hebben bij het volgen van een caloriearm dieet, een ander is succesvoller na het volgen van een ketogeen-dieet. Tot de wetenschappelijke wereld met een pil op de proppen komt die het overtollige vet als sneeuw voor de zon doet smelten, blijft het een kwestie van uitproberen.

Psychologische trucs tijdens het afvallen

Over wetenschap gesproken: er zijn interessante wetenschappelijke onderzoeken die zich richten op het psychologische aspect van afvallen. Pas naast je eetgedrag en beweging ook subtiele details aan in je leven. Check deze acht psychologische trucs volgens de wetenschap en bepaal zelf welke je toepast.

1. Hang een spiegel in je eetkamer

Zien eten doet eten, maar in veel gevallen kan de aanblik van voedsel je juist helpen om minder te eten. Onderzoek toont aan dat mensen die voor een spiegel eten minder van junkfood genieten en daardoor minder consumeren. Aan de andere kant, degenen die gezonde voeding eten, halen meer plezier uit hun maaltijd en hebben een grotere eigenwaarde.

2. Ruim je keuken op

Een opgeruimd huis staat netjes en dat geldt ook voor de keuken. Uit dit onderzoek blijkt dat een verblijf van slechts tien minuten in een rommelige keuken de kans groter maakt dat je op zoek gaat naar ongezonde snacks. Op die manier krijg je gemiddeld 100 calorieën extra binnen, niet echt bevorderlijk tijdens het afvallen. Een opgeruimde keuken zorgt er niet alleen voor dat je minder prikkels krijgt om even te snacken. Je bent ook eerder geneigd om iets gezonds te eten, zoals een wortel.

3. Gebruik een dimmer

Goede verlichting is niet de enige reden om een dimmer te installeren. Zachte verlichting heeft namelijk invloed op de psyche van de mens en zorgt ervoor dat je minder snel trek hebt. Uit onderzoek komt naar voren dat een beperkte verlichting ervoor zorgt dat je langer geniet van de maaltijd, langzamer eet en zo’n 18 procent minder calorieën naar binnen werkt.

4. Pepermunt tegen de trek

Je zult er misschien niet direct bij stilstaan, maar pepermunt kan heel goed helpen bij het afvallen. Pepermunt is traditioneel een traktatie na het eten, maar het eten van een pepermuntsnoepje voor een maaltijd kan de hunkering naar eten juist effectief onderdrukken. Een studie waarvan de onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in Appetite, wees uit dat mensen die om de twee uur aan pepermunt roken minder hongerig en meer gefocust waren dan degenen die dat niet deden. Bijkomend voordeel is dat het gebruik van pepermunt voor de maaltijd zorgt voor een afname van het aantal ingenomen calorieën. Per week kregen de proefpersonen 2.800 calorieën minder binnen.

Afvallen… dankzij de bediening

5. Uit eten? Zorg voor een slanke serveerster of ober

Ga je uit eten en wil je toch afvallen, probeer dan bediend te worden door een slanke ober of serveerster. Een studie van 497 maaltijden in zestig restaurants laat zien dat je geneigd bent om meer te eten als de bediening zwaarlijvig is. Blijkbaar is een ober met een hoog BMI een goede aanleiding om bijvoorbeeld nog een nagerecht te bestellen. Nu kunnen we ons voorstellen dat het minder gepast is om specifiek te vragen naar een slanke ober of serveerster. In dat geval komt het aan op een flink portie zelfbeheersing. Plan daarom van te voren wat je wil eten en hoeveel je wenst te drinken.

6. Zorg voor contrasterende kleuren

Witte pasta met witte saus op een wit bord is vragen om problemen. Althans, als je wil afvallen. Een onderzoek gepubliceerd in Journal of Consumer Research toont aan dat mensen geneigd zijn om met een kleinere portie genoegen te nemen als hun maaltijd contrasteert met de kleur van het bord. Blauw is een bijzonder krachtige tint als het gaat om het beheersen van de eetlust. Onderzoek in International Journal of Obesity toont aan dat een maaltijd die wordt gepresenteerd op een wit bord met een blauw randje als groot en bevredigend wordt beschouwd. Helemaal blauwe borden schijnen het best te zijn. „Blauwe kleuren zorgen ervoor dat voedsel er minder aantrekkelijk uitziet, terwijl warmere kleuren, vooral geel, het tegenovergestelde effect hebben”, aldus professor Val Jones.

7. Geen snacks tijdens Netflix

Zoals je ouders het je wellicht hebben geprobeerd bij te brengen, is het eten van de avondmaaltijd voor de televisie schadelijk. Het zou je concentratie verminderen, bovendien is het lastiger om exact te weten wat je hebt gegeten. Een studie gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine gaat nog een stap verder. Wetenschappers ontdekten dat het eten van snacks tijdens talkshows en komedies gepaard gaat met relatief gezond eten. Ga je lekker zitten snacken tijdens een actie- of dramafilm, dan is de kans op junkfood aanzienlijk groter en de kans op succesvol afvallen kleiner.

8. Groot opschepbestek is een slimme investering

Een Taiwanees onderzoek in Psychological Reports naar de werking van de menselijke geest tijdens de maaltijd, wijst uit dat kleine opscheplepels eraan bijdragen dat mensen meer opscheppen. Het gebruik van bestek dat iets groter is, zorgt volgens het onderzoek juist voor een betere eetervaring. Bovendien schep je dan kleinere porties op. De conclusie is helder: wil je meer genieten van je maaltijd en minder eten, investeer dan in een goede bestekset.

Misschien ook een goede tip: niet zoveel eten in de vuilnisbak kieperen. Per jaar gooien we namelijk een fors bedrag een voedsel weg.