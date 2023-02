Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Moet ik dat ene uurtje dat ik soms eerder wegga van mijn werk, als vakantie-uur opnemen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Jens (28), die twijfelt of hij dat ene uurtje dat hij eerder weggaat, als vakantie moet opnemen – ook omdat er collega’s zijn die dat nooit doen.

„Mijn dilemma lijkt misschien vreemd, want eigenlijk is het hartstikke simpel: wil je vrij, dan neem je daar vakantie voor op. Daar ben ik het ook ronduit mee eens. Maar ik weet ook dat sommige mensen er lak aan hebben en er met de pet naar gooien als het op hun werkuren aankomt – maar er vervolgens wél mee wegkomen. Dat maakt de onderlinge verhoudingen nogal scheef en dát vind ik niet eerlijk.

Collega’s nemen het minder nauw

Al vijf jaar werk ik met plezier bij een makelaarskantoor. Ik werk hard, maak al mijn uren. Soms zelfs meer dan dat – dan zit ik op mijn vrije avond nog rapporten op te stellen of mails weg te werken. Vind ik niet erg, want ik hou van mijn werk. Maar in die vijf jaar heb ik ook mijn collega’s goed leren kennen en weet ik dat er mensen zijn die het minder nauw nemen met hun werktijden. Ze komen te pas en te onpas later binnen, of stoppen eerder. De redenen zijn wel plausibel, hoor. Ze stonden in de file, hadden een ziek kind of moesten hun kind tijdig van school halen. Maar laatst hoorde ik óók dat die collega’s daar geen vrije uren voor opnamen, helemaal niet als ze thuiswerken. Niemand kan het toch helemaal controleren, is de gedachtegang. ‘Ik heb geen acht uur nodig om mijn werk te kunnen doen, red het ook prima in zes uur’, zei iemand laatst letterlijk tegen me.

Dilemma: wel of geen vakantie opnemen

Ik ben niet het type dat daarover gaat klagen bij de baas, ik zou mijn collega’s niet voor het blok zetten. Maar toen ik laatst thuis werkte omdat ik een weekend met vrienden wegging en ik mijn chef vroeg of ik twee uurtjes eerder mocht stoppen, vroeg hij meteen of ik daar wel vakantie voor had aangevraagd. Dit heb ik uiteindelijk gedaan, maar het voelde wel zuur. Ik heb zelf geen kinderen en mijn werk ligt op fietsafstand, dus ik kom nooit te laat en moet nooit eerder weg. Bovendien maak ik geregeld onbetaald overuren, ook als ik thuis werk. Ik heb maar vijf weken vakantie per jaar en dan moet ik voor twee uurtjes vakantie opnemen, terwijl veel collega’s later beginnen en eerder stoppen? Dat vind ik dus niet eerlijk.

Risico op loslippige collega’s

Maar goed, het kwam ook door mijn eigen eerlijkheid dat ik die vakantie uren moest opnemen, want ik vroeg mijn baas om toestemming. Nu ben ik bij een volgende keer alleen geneigd om dat maar niet meer te doen. Maar goed, wat als je dan door de mand valt? Of een collega hebt die wel loslippig is? Dat vind ik dus wél een dilemma. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe anderen erover denken.”

Wat vind jij dat Jens moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Rosa (38), die twijfelt of ze haar relatie met haar geheime liefde moet verbreken.

Marije zegt: „Nou, die intrinsieke motivatie is ver te zoeken. En jij laat je al vijf jaar aan het lijntje houden. Dus zoek zelf de ballen en kies voor jezelf.”

Wies vindt: „Meteen mee stoppen. Als de liefde wederzijds is zal hij terugkomen, als een gescheiden man.”

Chantal is van mening: „Sowieso niet aan een getrouwd iemand beginnen! Kies iemand uit die ook vrijgezel is.”





