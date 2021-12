Voeding onder de loep: krijg je puistjes van het eten van chocolade?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: krijg je puistjes van het eten van chocolade?

Chocoladeletters en chocoladepepernoten rond het begin van de maand, de kerstkransjes in het komende kerstweekend, en niet te vergeten die mokken warme chocolademelk met marshmallows en slagroom omdat het buiten koud is. Lekker hè, al die culinaire versnaperingen in december.

Het lijkt er een beetje bij te horen: tijdens de decembermaand eten we vaak en veel chocolade. Maar wat is het effect van zo veel chocolade op je huid? Metro vroeg het aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Krijg je puistjes van chocolade?

Bot laat weten de invloed van chocolade eten op de huid op wetenschappelijk gebied nog altijd onzeker is. „De meningen zijn ontzettend verdeeld over of chocolade de boosdoener is van puistjes. Het ene onderzoek laat zien dat het eten van chocolade wel degelijk invloed heeft op een onzuivere huid, andere onderzoeken hebben aangetoond dat het een mythe is.”

De voedingsdeskundige denkt zelf dat het per persoon verschilt of je gevoelig bent voor de invloed van chocolade op een onzuivere huid. „Je kunt je voorstellen dat als je bijvoorbeeld altijd heftig reageert op lactose, en daarvan last van puistjes krijgt, je dit ook van chocolade krijgt.” In dit geval ligt de mate van gevoeligheid dus niet bij de chocolade zelf, maar aan een of meerdere van de stoffen die ook in chocolade verwerkt zitten.

Waarom je dit weekend gewoon je kerstkransjes wilt eten

Is dit volgens Bot een reden om de kerstkransjes te laten liggen komend weekend? „Zeker niet, in mijn ogen zijn er geen nadelen aan chocolade als je het met mate eet en er niet gevoelig voor bent.” Het eten van te veel chocolade raadt de voedingsdeskundige niet aan, maar „alles waar het woordje te voor staat, is minder gezond. Geniet er dus lekker van.”

Daarbij heeft Bot ook nog goed nieuws voor chocoladeliefhebbers: „Een van de voordelen van het eten van chocolade is dat je het eten van gezonde producten langer volhoudt. Iets lekkers eten is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl.”

