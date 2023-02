Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeldzaam noorderlicht afgelopen nacht duidelijk zichtbaar in Nederland

Een bijzonder natuurverschijnsel was afgelopen nacht te zien in het land: op verschillende plekken kon het noorderlicht namelijk worden gespot. Onder meer in Drenthe, Groningen, Gelderland en Friesland konden liefhebbers een glimp van de dansende aurora opvangen.

Het zien van het noorderlicht in Nederland is vrij zeldzaam, weet weervrouw Harma Boer. „De meeste kans om het Noorderlicht te zien is vooral op noorderbreedtes, maar soms kun je het poollicht ook in Nederland waarnemen”, vertelde zij eerder tegen RTV Noord.

Groene en roze luchten in Nederland

Op Twitter deelden mensen massaal foto’s van het bijzondere poollicht. Op de foto’s is te zien hoe de lucht in sommige delen van Nederland roze en groen kleurde.



Prachtig noorderlicht is er gespot, zelfs tot in het zuiden van het land. Heb jij het ook gezien? pic.twitter.com/m7nE1m1Jw9 — Buienradar (@BuienRadarNL) February 27, 2023



🌌 Opgelet! Fenomenaal #noorderlicht ACTUEEL boven het noorden van ons lamd! Zelfs in het midden en westen komen waarnemingen van een rode gloed aan de noordelijke horizon.. #poollicht Fotos: Wesley Hogervorst (Afsluitdijk) pic.twitter.com/b91bzdezbj — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) February 26, 2023



Hoe ontstaat het noorderlicht?

Het noorderlicht, ook wel aurora borealis genoemd, ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met hoge snelheden van honderden kilometers per seconde botsen met de stikstof- en zuurstofdeeltjes in onze atmosfeer. Door deze botsingen krijgen de deeltjes in onze atmosfeer een hoger energieniveau, meldt het weerbureau Weer.nl. Om van dit verhoogde energieniveau af te komen, zenden de deeltjes energie uit in de vorm van licht: het noorderlicht.

Vanwege het magnetische veld van de aarde worden de geladen deeltjes van de zon naar de polen afgebogen, waardoor het noorderlicht voornamelijk te zien is in landen rond het arctisch en antarctisch gebied. De activiteit van het licht is daarnaast afhankelijk van de snelheid waarmee de deeltjes van de zon worden uitgestoten en de hoeveelheid geladen deeltjes die onze atmosfeer bereiken.

Noorderlicht heel soms te zien in Nederland

Het noorderlicht is in delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in Canada, Noorwegen of Lapland, in de winter bijna elke nacht te zien. Zolang er geen bewolking is en de aurora een hoge activiteit heeft, is de kans groot dat de luchten groen of roze zullen kleuren. In de zomer is het licht echter niet te zien in deze landen, omdat het dan nagenoeg 24 uur per dag licht is.

In Nederland is de kans ook een heel stuk kleiner. De laatste keer dat het licht te zien was, was in de zomer van 2022. Het was toen een „jackpot” qua weersomstandigheden, zoals NOS-weervrouw Willemijn Hoebert het destijds noemde.