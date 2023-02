Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 simpele tips om meer leven uit je elektrische auto te halen

Voor velen van ons is de knoop doorgehakt: er is een elektrische auto aangeschaft. We kunnen ons goed voorstellen dat je natuurlijk erg zuinig bent op je nieuwe wagen, en met deze simpele tips gaat je auto veel langer mee.

Hoewel het rijden van een elektrische auto over het algemeen makkelijker en praktischer is dan een benzinebak, kunnen een paar tips qua onderhoud geen kwaad. Deze verschillen niet bijzonder veel van de non-elektrische tegenhangers, maar toch zijn er een paar punten waar je even stil bij moet staan.

Een elektrische auto vergt nét even wat extra aandacht

Wees gerust, een aantal van deze tips liggen voor de hand, en wellicht doe je dingen al automatisch. We zetten in ieder geval even vijf fijne en makkelijke tips voor je op een rij.

1. Hou het weer goed in de gaten

Voor een elektrische auto is het van belang dat je het weer (en dus de temperatuur) in de gaten houdt. Wanneer het koud is, is het opwarmen van je auto enorm aan te raden. Bij veel nieuwe elektrische auto’s kan dat op afstand, dus is het al krokant als je in gaat stappen. Ook zijn elektrische auto’s gevoeliger voor flink hitte dan een benzinevariant.

De ideale (gemiddelde) buitentemperatuur is rond 21 graden Celsius. Bij temperaturen daarboven wordt aangeraden om niet harder te rijden dan 100 kilometer per uur zodat je de batterij niet overbelast.

2. Was je elektrische auto zorgvuldig

Het moge duidelijk zijn dat er veel elektronica in de auto zit. Daarom wordt afgeraden om een hogedrukspuit te gebruiken met té veel kracht. Bepaalde onderdelen van de auto worden daar namelijk niet heel gelukkig van.

Ook is het verstandig om alle automatische functies uit te schakelen (zo kunnen bijvoorbeeld de ruitenwissers aanschieten wanneer het water detecteert).

3. Hou de motor goed in de gaten

Een groot voordeel van je elektrische auto is dat het veel minder bewegende delen heeft dan de benzinetegenhanger. Je hoeft je dus niet echt druk te maken over zaken als je oliepeil voor de motor (overigens wel dat voor de remmen).

Houdt echter wel goed de prestaties van de motor in de gaten want hoge temperaturen, onzorgvuldig rijden en dus ook zeker water kan de motor maar ook batterij flinke schade aanrichten.

4. Laadt de auto niet te pas en te onpas op

Het lijkt voor de hand te liggen dat je een elektrische auto altijd op wilt laden. Dat is echter niet een heel goed plan. Zo raden veel autofabrikanten aan de batterij nooit meer dan tachtig procent op te laden als je toch niet op een lange trip gaat.

Daarnaast stellen ze dat (vaak) snelladen slecht is voor de levensduur van de batterij.

5. Rij niet als een idioot

Dit is feitelijk een gouden regel voor alle typen voertuigen, maar in het geval van elektrische auto’s raden fabrikanten af om ermee te gaan scheuren. Natuurlijk kan het geen kwaad om soms even los te gaan, maar probeer qua maximum rond de 120 kilometer per uur aan te houden.

Ook is het constant wisselen van je snelheid verre van prettig voor je batterij.

En nog even een kleine bonustip. Bij het falen van functies in de auto is hier ook het befaamde trucje van toepassing: zet gewoon even de auto aan en uit.