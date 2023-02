Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: hoe (on)gezond is een portie muesli bij het ontbijt?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt de informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: hoe (on)gezond is een portie muesli bij het ontbijt?

Ontbijt jij elke ochtend met een schaaltje yoghurt of een zuivelvervanger, afgetopt met wat fruit en een handje muesli? Vooral om dat laatste is veel te doen. Is muesli nou gezond, of is het een suikerbommetje waar je beter met een grote boog omheen kunt lopen? Metro vroeg het aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Hoe (on)gezond is muesli?

Past muesli in een gezonde levensstijl? Bot: „Muesli zelf is geen slecht product. Eigenlijk is geen enkel product te bestempelen als slecht, omdat het altijd een onderdeel zal zijn van je gehele voedingspatroon over de dag.” Volgens de voedingsdeskundige is het dan ook belangrijk om te kijken naar het geheel. „Als een handje muesli het voor jou mogelijk maakt om een schaaltje zuivel of zuivelvervanger hoog in eiwitten op te eten, is dit niet per se slecht.”

Wel wil ze waarschuwen om niet zomaar elke muesli uit het supermarktschap te pakken. „Sommige muesli’s zijn verrijkt met zoveel suiker, dat het gelijk staat aan een koek. Ook muesli’s waar je het niet van verwacht. Het zou zonde zijn als je dat binnenkrijgt als je van jouw portie muesli verwacht dat het juist een verantwoorde keuze is.”

De juiste muesli kiezen

De hoeveelheid verschillende ontbijtgranen in het schap is op dit moment enorm. Bot: „De ene claim of aantrekkelijke verpakking maakt het ene product nog mooier dan de andere. Het is daarom ook logisch dat je door de bomen het bos niet meer ziet.”

Gelukkig heeft de voedingsdeskundige wel een aantal tips om rekening mee te houden bij het kiezen van een verantwoorde muesli. Ze raadt aan om de volgende vuistregels in gedachten te houden:

Is het graan dat wordt gebruikt volkoren? Dit kan je terugvinden op de ingrediëntenlijst.

Bevat de muesli veel vezels? Dit kan je checken bij de voedingswaarden. Je kunt volgens de voedingsdeskundige het beste mikken op een vezelgehalte van ongeveer 10 gram per 100 gram muesli.

Wordt er extra suiker aan de muesli toegevoegd? Dan heb je niet per se de gezondste keuze in handen. Let bij de ingrediëntenlijst ook op suikervervangers zoals honing, dadel of glucosesiroop.

Naast het letten op de ingrediënten en voedingswaarden is er volgens Bot nog een ding die heel belangrijk is: smaak. „Kies vooral ook voor de muesli die jij lekker vindt en die het voor jou mogelijk maakt met een lekker gevoel je zuivel of zuivelvervanger te eten en met een goed gevulde buik je dag te beginnen.”

Benieuwd naar het antwoord op andere vragen over voeding? Dan verwijzen we je graag door naar dit artikel vol interessante informatie van experts: 21 feiten én fabels over jouw voeding en een gezonde levensstijl uitgezocht. Veel leesplezier!