Gezien in Las Vegas: slimme koelkast die ‘het koken van de toekomst’ regelt

Mensen zijn verschillend. De één zet binnen vijf minuten een IKEA-kast in elkaar, waar de ander thuis dagelijks de meesterkok uithangt. Wie goed is in het eerste, is misschien iets minder goed in het tweede. Samsung zorgt er anno 2023 voor dat dit helemaal geen probleem meer is.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf pakt het keukenleven volledig aan met zijn Family Hub Plus: een verdomd handige koelkast die ervoor zorgt dat zelfs jij het eten niet meer laat verbranden. Metro‘s collega Mark Hofman, hoofdredacteur van WANT, vertelt je precies hoe het in zijn werk gaat.

Samsung-koelkast tovert je om tot meesterkok

Koken, ik ben er helemaal gek op. Met een koksdiploma op zak maak ik thuis graag de lekkerste gerechten (zegt m’n moeder). Niet iedereen heeft die passie misschien, maar een goede maaltijd gaat menig keeltje wel binnen.

De één zet dan ook de lekkerste gerechten op tafel, waar de ander al helemaal gelukkig is bij het slagen van een gebakken ei. Maar geen zorgen, want Samsung zorgt ervoor dat jij een echte meesterkok wordt.

Dat het Zuid-Koreaanse bedrijf dat met een koelkast doet, roept vraagtekens op. Gelukkig kwam ik ze op tech-beurs CES 2023 in Las Vegas tegen en vertelden ze me hun hele verhaal.

Het koken van de toekomst

De Samsung Family Hub Plus is de zoveelste slimme koelkast die we in de tech-wereld tegenkomen. Al jaren zorgen bedrijven ervoor dat we via onze koude kamers kunnen zien hoelang de inhoud nog goed is en bedienen we de slimme apparaten in ons huis.

Het nieuwe speeltje van Samsung combineert die twee en doet er nog een schepje bovenop. De koelkast checkt namelijk zijn inhoud, kijkt welke gerechten je ermee kunt maken en dropt het recept (met een heus stappenplan) op het grote 32-inch beeldscherm dat erin verwerkt zit.

Geen gehannes meer met papiertjes, tablets of telefoons dus.

De Samsung Family Hub is echter meer dan een handige vervanging voor je receptenboek. Het Zuid-Koreaanse bedrijf wil namelijk dolgraag dat je keuken volledig bestaat uit producten van het bedrijf. Waarom? Omdat het dan uitstekend met elkaar samenwerkt.

Dus zodra jij het recept van een heerlijke lasagne op je koelkast hebt staan, krijg je vanzelf te zien wanneer je de oven moet voorverwarmen of wanneer de Italiaanse schoonheid zijn weg naar de oven moet vinden. Druk op de knop die in het recept verwerkt staat en de oven doet zijn werk.

Is de boel klaar? Dan krijg je een melding op je telefoon en is het tijd om het resultaat te verorberen.

Wat kan de Samsung Family Hub Plus nog meer?

Het mooie van CES 2023 is dat verschillende bezoekers aangetrokken worden tot verschillende functionaliteiten. Ik ga persoonlijk heel lekker op de samenwerking tussen slimme apparaten, waar de ander geniet van de overige functies van de Samsung Family Hub Plus.

Het oorspronkelijke model dateert uit 2016, maar Samsung gooit er met de Plus een schepje bovenop. De koelkast is voorzien van een gigantisch beeldscherm, waarmee je allerlei functies kunt gebruiken.

Denk bijvoorbeeld aan het maken van boodschappenlijstjes, lezen van recepten of bekijken van video’s. Nieuw is de toevoeging van Google Foto’s-ondersteuning waardoor de koelkast, indien inactief, als fotolijstje gebruikt kan worden.

Meer weten over het magistrale apparaat dat Samsung op CES 2023 heeft laten zien? Check dan zeker even wat het bedrijf er zelf over te zeggen heeft.