Levenslang maar ook vrijspraak in rechtszaak tegen MH17-verdachten

De rechtbank heeft vanmiddag drie verdachten in het omvangrijke MH17-proces veroordeeld tot levenslange celstraffen voor hun betrokkenheid bij het neerhalen van de vlucht op 17 juli 2014. Voor één verdachte klonk er ‘vrijspraak’ uit de mond van de rechter.

De ramp met de MH17 leidde tot de dood van alle 298 inzittenden. Bij ‘levenslang’ gaat het om rebellenleider Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50). Oleg Poelatov (56) is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie overweegt in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak van een van de vier verdachten in het MH17-proces.

Drietal had rol bij neerhalen MH17

Volgens de rechtbank is bewezen dat het drietal een rol heeft gehad in het laten aanrukken of het afvoeren van de buk-TELAR. Voor Poelatov geldt dat er „geen aanwijzing” is voor zijn tussenkomst, ook staat niet vast dat hij het afvuren van de buk-raket heeft kunnen voorkomen.

De raket die de vlucht neerhaalde had een „allesvernietigende werking”. Het leven van de inzittenden van de MH17 werd „van het een op het andere moment zonder waarschuwing op gruwelijke wijze beëindigd”, aldus de rechtbank. Voor de vele nabestaanden is er „een leven voor en een leven na de ramp”.



Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen het viertal. De verdachten hebben zich het hele proces niet in de rechtbank laten zien. Alleen Poelatov liet zich vertegenwoordigen door advocaten. Hij heeft vanaf het begin iedere betrokkenheid ontkend en noemde het onderzoek tegen hem „onbetrouwbaar”. Met de uitspraak van de rechtbank komt een voorlopig einde aan het monsterproces, dat ruim 2,5 jaar geleden – op 9 maart 2020 – de eerste van bijna zeventig zittingsdagen had.

🤴 Koning en premier Rutte over MH17 Nu er een uitspraak ligt in het MH17-proces zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima „in gedachten” bij alle nabestaanden van de slachtoffers. Op Twitter meldt het koningspaar: „Uw verdriet blijft altijd voelbaar. Wij wensen u toe dat deze mijlpaal u enige ruimte geeft om het verlies van uw dierbaren te verwerken.” Met het vonnis in de zaak MH17 „zijn we een stap dichterbij gekomen in waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers en de nabestaanden”, liet premier Mark Rutte vanmiddag in een eerste reactie weten.

‘Bevestiging Russische raket belangrijk signaal’

Oekraïne vindt het een belangrijk signaal dat een Nederlandse rechtbank oordeelt dat een raket van Russische makelij vlucht MH17 neerhaalde. Het is een teken aan de wereld, inclusief Rusland, dat elke oorlogsmisdaad van de Russen wordt vastgelegd, onderzocht en beoordeeld, concluderen de Oekraïners. President Volodimir Zelenski benadrukt dat er gevolgen moeten zijn voor de verantwoordelijken, want „het gevoel van straffeloosheid leidt tot nieuwe misdaden”. Hij noemt het bestraffen van „alle Russische wreedheden, zowel toen als nu” onvermijdelijk.

Oekraïne werd acht jaar geleden binnengevallen door de Russen, die de Krim innamen en begin dit jaar een nieuw offensief begonnen. De Russen helpen de pro-Russische opstandelingen in het oosten van Oekraïne, waar in juli 2014 de raket werd afgeschoten op het toestel met daarin bijna tweehonderd Nederlanders.