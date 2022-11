Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feit of fabel over slapen? Een powernap overdag is slecht voor je slaap ’s nachts

Het internet staat vol met mythes over slapen. In de rubriek Fabel over slapen of niet? duiken we bovenop die mythes om duidelijkheid te scheppen. Met vandaag: ‘Een powernap overdag is slecht voor je slaap ’s nachts’.

Metro sprak met Dr. Els van der Helm, neurowetenschapper en slaapexpert.

Is een powernap slecht voor je slaap?

Als je ’s nachts niet lekker doorgeslapen hebt, dan is het verleidelijk om in de middag even een powernap te doen. Maar is dat verstandig, of breng je daar jouw slaapritme alleen nog maar meer mee in de war?

Volgens Els van der Helm hangt het er sterk vanaf of je regelmatig moeite hebt met in slaap vallen, doorslapen of te vroeg wakker worden. „Als je een goede slaper bent, maar door een externe reden niet goed geslapen hebt zoals een feestje, een zeer drukke week, een baby, zwangerschap of stress over je presentatie de volgende dag, dan kan je prima een powernap doen.”

Slaap je al regelmatig slecht? Dan raadt van der Helm juist af om overdag te gaan slapen. „Je wilt in dat geval eerst je nachtelijke slaap verbeteren, en dan helpt het juist als je een beetje slaaptekort hebt.”

Twee verschillende soorten powernaps

Als er een duidelijke externe reden van je slaapgebrek is aan te wijzen, en je graag even wilt bijtanken, dan kan je volgens Van der Helm kiezen uit twee verschillende dutjes: „De eerste is een powernap die maximaal twintig minuten duurt, zodat je niet in de diepe slaap komt en gemakkelijk weer wakker wordt. Dit dutje heeft een positieve impact op je aandacht en concentratie.”

Een andere optie is een recovery nap, waarbij je de hele slaapcyclus van ongeveer 90 minuten doormaakt. „Daarbij kan je wel redelijk slaapdronken wakker worden, en het kan even duren voordat je je weer 100 procent fit voelt. Wat in dat geval kan helpen is om even een wandeling te maken en fel licht van buiten te pakken, zodat je hersenen een signaal krijgen om weer actief te worden.”

Van der Helm voegt daaraan toe dat het langere dutje de enige bewezen manier is om ook je humeur, immuunsysteem en geheugen te verbeteren.

Maakt de tijd van een powernap nog uit?

We kunnen ons goed voorstellen dat je beter niet aan het eind van de dag een powernap kunt doen, omdat je dan ‘s avonds moeilijker in slaap komt. Is dat ook echt zo? Van der Helm: „De beste tijd voor een dutje is het begin van de middag, zodat er nog voldoende uren na je dutje over zijn om meer slaapdruk op te bouwen.” Zij raadt dan ook aan om het dutje rond 13-14 uur in te plannen.

Conclusie

Is een powernap overdag slecht voor je slaap ‘s nachts? Oordeel: deels waar.

Een powernap kan slecht voor je slaap zijn, als je de powernap te laat op de middag doet of wanneer je regelmatig al slecht slaapt. Is er een duidelijke externe factor aan te wijzen voor jouw slaapgebrek, dan kan een powernap aan het begin van de middag wel zorgen voor meer energie.