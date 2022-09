Aardbevingsschade voor tienduizenden Groningers toch vergoed

De Groningers roepen het al geruime tijd, ze willen compensatie voor de gaswinning in hun provincie die tot aardbevingsschade leidde. En ze krijgen hun gelijk. Tienduizenden Groningers krijgen toch een financiële tegemoetkoming voor de schade.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meldt vandaag dat voor de gedupeerden, die destijds geen of een kleine vergoeding kregen, geld klaarligt. Een eenmalige vaste vergoeding van 5000 euro moet het leed verzachten. Het IMG vergoedde eerder honderden miljoenen voor de fysieke schade in Groningen, maar hier komt met de nieuwe compensatie nog eens 100 miljoen euro bij.

Aanvullende compensatie aardbevingsschade Groningers

Het gaat dus om een aanvullende compensatie die in de helft van 2023 wordt aangeboden. Daarbij zou het om 40.000 Groningse adressen gaan. Zo wil het instituut de verschillen in schadeafhandelingen die in de loop der jaren zijn ontstaan, verkleinen.

Sinds november 2021 wordt er een vaste vergoedingsregeling van 5000 euro aangeboden. Maar daarvoor komt ook een voorwaarde te vervallen. „Tot op heden kon je niet van die regeling gebruik maken als er al een deskundige was geweest. Toen moest je duidelijk hebben dat die schade niet eerder vergoed was”, aldus IMG.

Compensatie na gaswinning

Inmiddels hebben al 30.000 mensen een beroep gedaan op die regeling. Deze was bedoeld voor mensen die in Groningse gebieden woonden, waar een „relatief kleine kans was op schade”, maar waar die schade ook „niet op voorhand uit te sluiten was”, legt het instituut uit. Vanwege de vaste vergoeding was voor deze regeling geen bewijs van schade nodig. „Het enige dat mensen nu moeten doen is duidelijk maken dat het een schade is die toen nog niet is afgehandeld”, zegt de woordvoerder.