Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom maakt liefde blind? We vroegen het aan een expert op het gebied van liefde en relaties

Ons beeld van een romantische partner is vaak onrealistisch positief. Vooral aan het begin van een liefdesrelatie bekijken we de ander door een wel érg roze bril. Maar hoe komt dat eigenlijk? Waarom maakt liefde blind? We vroegen het experts op het gebied van liefde en relaties.

Waar je je bij de ene persoon aan ergert, merk je dat bij je lief niet eens op. Klinkt herkenbaar? We zochten uit waarom we al dan niet onbewust alle flaws van ons liefje wegfilteren.

Hoe zit dat eigenlijk met liefde?

Laten we starten bij het begin. Want om de hamvraag – waarom maakt liefde blind? – te beantwoorden, is het wel zo goed om te weten waarom mensen überhaupt liefde ervaren. Dat antwoord kunnen we vinden in de evolutionaire psychologie.

Vanuit evolutionair standpunt is liefde namelijk een mechanisme om mensen op een krachtige en langdurige manier met elkaar te verbinden.

Die verbinding is nodig om te garanderen dat mensen samen zorg kunnen dragen voor hun nakomelingen. In dat opzicht is liefde dus een middel voor het doorgeven van genen en voor het overleven van de mens in het algemeen. Klinkt logisch.

Waarom maakt liefde blind?

Maar dan blijft natuurlijk de vraag waarom liefde ons blind maakt. Vanuit de evolutionaire psychologie is het antwoord eenvoudig: het feit dat liefde ons verblindt met optimistische en rooskleurige opvattingen over de ander zijn simpelweg een deel van bovenstaand hechtingsmechanisme.

Oftewel: hoe perfecter we de ander (ondanks al zijn of haar imperfecties) vinden, hoe sterker we ons verbonden gaan voelen tot de ander en hoe groter de kans op het doorgeven van de genen aan toekomstige generaties.

Hersensystemen

Seksuologe en relatietherapeute Nynke Nijman* vult aan: „In de wetenschap wordt gesproken over 3 hersensystemen bij intieme relaties: hechting, seksueel verlangen en de romantische liefde. Het systeem van de romantische liefde zorgt ervoor dat we onze aandacht op één persoon richten en er bijna alleen maar positieve kwaliteiten in gaan zien – en negatieve kwaliteiten elimineren.”

„Als we verliefd worden, worden we dus inderdaad in eerste instantie blind voor de werkelijkheid. Maar doordat we in eerste instantie verblind zijn door de liefde, vinden we de ander wél de moeite waard om er een vertrouwensband mee aan te gaan en om er ons vervolgens aan te hechten. Dat liefde blind maakt, is dus in die zin een kick-off voor het aanknopen van duurzame, vertrouwensrelaties.”

Maakt het ons dan stekeblind?

Bovenstaande aannames klinken natuurlijk best aannemelijk. Toch spreekt de wetenschappelijke literatuur ook wel een belangrijke nuance uit:

„Hoewel individuen een optimistisch en rooskleurig beeld van hun partner hebben, is het zo dat mensen tegelijkertijd ook een realistisch beeld kunnen ontwikkelen van de persoonlijkheidstrekken en de kwaliteiten van de partner. Daarnaast is er bewijs dat de eigenschappen die maken dat we met een roze bril naar onze partner kijken, in feite ook gewoon de bouwstenen zijn voor een succesvolle intieme relatie (zoals aantrekkingskracht, warmte en ambitie).”

Ook Nynke Nijman beaamt dit: „De eerste fase van een relatie – de fase waarin we ons voor de volle 100 procent focussen op de positieve kwaliteiten van de partner – wordt gekenmerkt door een stortvloed van emoties. Die emoties vervagen op termijn, waardoor de verblindende liefde op een gegeven moment plaatsmaakt voor meer gevoelens van hechting en veiligheid.”

Al bij al blijken we dus toch niet stekeblind te worden door de liefde, en da’s misschien maar goed ook.

*Drs. Nynke Nijman is psycholoog, systeemtherapeut en consulent seksuele gezondheid NVVS. Ze werkt als relatietherapeut en seksuoloog, en geeft les binnen enkele (Universitaire) opleidingen. Daarnaast is ze oprichtster van ilvy.com, lid van de mediacommissie NVVS, YouTuber, Podcast host en schrijft ze voor diverse media, waaronder Bedrock. Tevens is zij regelmatig in de media te zien als expert op het gebied van seksualiteit en relaties, en is zij auteur van het boek ‘de relatie-apk‘.