Bedreigde Caroline van der Plas emotioneel bij HLF8: ‘Mijn moeder is bang’

Een zichtbaar geëmotioneerde Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging deed gisteravond uit de doeken hoe het met haar gaat na bedreigingen aan haar adres. Ze zei dat de bedreigingen haar vooral raken vanwege de impact op haar moeder. „Mijn moeder is heel bang haar dochter kwijt te raken”, zei ze gisteren in de SBS-talkshow HLF8.

„Hoe gaat het eigenlijk met je?”, vroeg presentatrice Hélène Hendriks gisteren aan de bedreigde BBB-leider. „Heb je nog steeds last van de bedreigingen?”, wilde ze weten. „Ik krijg heel veel bagger over me heen, maar nu niet met bedreigingen”, zei Van der Plas daarop. Toch hebben de eerdere intimidaties een flinke impact op haar leven en op de levens van de mensen om haar heen.

Caroline van der Plas voelt zich niet vrij

Ze zei dat ze zich niet vrij voelt om te gaan en staan waar ze wil. „Gaat dat ooit nog weg? Ik kan me voorstellen dat het behoorlijk pittig kan zijn, bijvoorbeeld voor jouw moeder die nog leeft”, zei Hendriks. „Zeker, die is heel bang”, was het antwoord.

„Dat wil ik daarom ook zeggen tegen mensen: ook al is het een grap, het heeft ontzettend veel impact op iemands leven. En niet alleen op mij, ook op mijn kinderen en zeker op mijn moeder.”

Doodsbedreiging: ‘Denk aan Pim Fortuyn’

Aan tafel wordt dan de vraag gesteld of ze dieper in kan gaan op wat er precies is voorgevallen en waarmee is gedreigd. „Ik kan niet inhoudelijk ingaan op de bedreiging zelf, want dat is informatie over de dader. En die details ga ik niet geven.”

Maar, gaat ze verder, „het was een aantal bedreigingen in de zin van: we weten je te vinden, we komen je opzoeken en denk aan Pim Fortuyn”. En er was één bedreiging bij die de meeste impact maakte. „Dat was een brief met echt details erin genoemd.” De schrijver van die brief heeft de politie nog niet te pakken.

Caroline van der Plas ‘zal in Amsterdam niet even lekker over straat lopen’

De bedreigingen beïnvloeden haar werkzaamheden, legt ze uit „Ik heb een tijdje mijn werk neergelegd, omdat ik eerst de veiligheidsmaatregelen op orde wilde hebben. Dan kon ik me in ieder geval vrijelijk bewegen. Ik heb daarom geen mediaoptredens gedaan, maar ben ook niet op werkbezoek gegaan. Ik ben toen een tijdje nergens heen gegaan.”

Inmiddels zijn de maatregelen op orde, zegt ze. „Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen, ook thuis. Maar ik ga nog steeds niet naar grote evenementen. En ik zal bijvoorbeeld niet in Amsterdam even lekker over straat lopen.”

‘Mijn moeder is 83 en bang om haar dochter te verliezen’

Het verhaal raakt haar, ziet ook presentatrice Hélène Hendriks. „Ja, met name om de impact op mijn moeder”, legt Caroline van der Plas uit. „Weet je, die vrouw is 83 jaar. Ze is bang dat ze haar dochter verliest.”

Ze richt zich tot slot op ‘al die mensen die ook andere mensen lopen te bedreigen’. „Denk gewoon even na wat je doet. Het raakt me en ik word er boos van.”

Je kunt de aflevering van HLF8 hier terugkijken.