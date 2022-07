Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Luidruchtige eter? Deze voordelen heb je als je met open mond eet

Ordinair en onsmakelijk? Luidruchtige eters hebben hele goede redenen om hun eten met open mond weg te kauwen. Alhoewel het misschien getuigt van weinig tafelmanieren en je er niet veel vrienden mee maakt, levert het je wel belangrijke voordeeltjes op, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Oxford.

Een onderzoeksteam ontdekte namelijk dat eten beter smaakt, wanneer je met je mond open mond eet. Hoe dat zit? Met open mond eten helpt de zogenoemde vluchtige organische stoffen om de achterkant van je neus te bereiken. En dat is handig, want dat levert je een betere smaakervaring op.

Die vluchtige organische stoffen creëren namelijk aroma’s die voedsel smaak geven. Als die de achterkant de neus bereiken, waar veel cellen zitten die verantwoordelijk zijn voor onze geur, verbetert dat de algehele eetervaring. Oftewel, voedsel krijgt dan een vollere smaak, ontdekten de onderzoekers. Eerder schreef Metro al dat hard smakken goed voor de gezondheid is.

Weg met de tafelmanieren: ‘We doen het helemaal verkeerd’

Een van de onderzoekers, professor Charles Spence, gaat zelfs zo ver dat hij zijn twijfels plaatst bij onze tafelmanieren, die ons jarenlang zijn aangeleerd. „We hebben het helemaal verkeerd aangepakt”, zegt hij in een interview met de Engelse krant The Times. Hij vindt dat ouders kinderen helemaal niet meer moeten vertellen om hun mond dicht te houden tijdens het eten.

Vooral in vlees, fruit en groenten zitten veel vluchtige organische stoffen. Bij dit soort voedsel zou je er goed aan doen om met open mond te eten, zegt hij. „Dat levert een bijdrage aan de smaak van het gerecht.”

Nóg meer redenen om met open mond te eten

En daar blijft het niet bij. Volgens de onderzoeker zou je ook om andere redenen met open mond moeten eten om zo de smaakervaring te verbeteren. Niet alleen je neus, maar ook je oren spelen een belangrijke rol of het eten je smaakt.

„Als het op geluid aankomt, houden we van luidruchtig voedsel. Denk aan knapperig en krokant eten.” Hij noemt als voorbeeld chips, crackers en appels. Volgens hem worden dit soort producten lekkerder als de crunch sterker is. Om het geknetter van dit soort eten beter te horen, zou je met open mond moeten eten, zegt hij.

Bestek? Eet zoveel mogelijk met je handen, zeggen onderzoekers

En bestek? Dat gaat er wat hem betreft ook zo snel mogelijk uit. Want mensen moeten waar mogelijk hun handen gaan gebruiken wanneer ze eten, zegt hij. „Onze tastzin is van vitaal belang in onze perceptie van voedsel in de mond”, legde hij uit. Volgens hem toont onderzoek aan dat hetgeen je in de hand voelt, „bepaalde aspecten van de proefervaring kan veranderen of naar boven kan halen”.

„Het voelen van de gladde, organische textuur van de schil van een appel in onze hand, draagt bij aan een verhoogde waardering van de sappige knapperigheid van die eerste hap.” Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij het gevoel van zoutkorrels aan de vingers wanneer we friet met onze handen eten. „Of de suikerachtige resten van botercrème op onze hand na het eten van verjaardagstaart.”