Woede en hilariteit om ‘kansloos’ verslag van Damprotest: ‘Smullen’

Het AD heeft zich de woede op de hals gehaald van demonstranten die gisteren op de Dam stonden te protesteren en hun sympathisanten. Daar deed de krant verslag van een protest tegen, ja, tegen wat eigenlijk? Dat vroeg de schrijver van het stuk zich af.

Hij noemde de protestgroep een „parade van antivaxers, complotdenkers, ‘bezorgde’ stadslui, een enkele verdwaalde boer, Forum voor Democratie-prominenten, stikstofontkenners en wat er nog meer tussen loopt.” En zo waren er nog wat beschrijvingen van het protest, die helemaal verkeerd zijn gevallen bij de groep.

Ze vinden dat er van objectieve verslaggeving geen sprake meer is. „Kansloos”, schrijven critici op sociale media. Een van de demonstranten rept zelfs over ‘schandalige berichten’ en ‘desinformatie’. „Wij hebben besloten het AD voorlopig niet meer op de hoogte houden via persberichten en ook niet meer te woord zullen staan.”



Naar aanleiding van de schandalige berichten, desinformatie hebben wij besloten het AD voorlopig niet meer op de hoogte te houden middels persberichten en ook niet meer te woord zullen staan. (Berichtgeving is verzonden)https://t.co/qgyr2JK4Uehttps://t.co/wtW27r3N2z? — Andre Wassink (@AndreWassink3) July 23, 2022

Verslaggever had duidelijk zijn lolbroek aan

De journalist die gisteren het artikel schreef, had duidelijk zijn lolbroek aan. Hij deed verslag van de steunbetuiging aan onder meer boeren, vissers en truckers. Enkele duizenden mensen verzamelden zich gistermiddag op de Dam en liepen later een ronde door de stad. Op de Dam zijn wel vaker anti-demonstraties.

„Wie de bonte stoet door de stad ziet trekken, kan zich in Nijmegen wanen. Het Vierdaagse gevoel is alom aanwezig, zolang je de bordjes met complottheorieën negeert”, schreef de verslaggever. De tekst staat bol van dit soort beschrijvingen. Zo staat iets verderop het volgende: „Op bordjes staat dat ‘het niet klopt’. Waar ‘het’ op slaat moet de lezer maar zelf bedenken. Het grootste slachtoffer van deze demonstratie is logisch nadenken.”

Reacties na verslag Damprotest: ‘Volledig door de staat opgelegd’

Het AD heeft met het ietwat lollige verslag een discussie ontketend op Twitter, waar het artikel trending is. De sympathisanten van de demonstranten stellen dat het AD „een volledig door de staat opgelegd verslag” geeft, Maar voor anderen is het lezen van het stuk en de woedende reacties daarop „smullen geblazen”.

„Wat een heerlijk artikel”, schrijft iemand. Een ander: „De verslaggever rekent af met de stikstofdemonstranten. Smullen.”



De verslaggever van het AD rekent af met de stikstofdemonstranten. Op bordjes staat dat ‘het niet klopt’. Waar ‘het’ op slaat moet de lezer maar zelf bedenken. Het grootste slachtoffer van deze demonstratie is logisch nadenken. Smullen.https://t.co/9Mwdc7VT4B — Dirk Kwakkel (@DirkKwakkel) July 23, 2022



Haahhahahahah! Dit moet je lezen. Het AD Slóópt de demonstranten vandaag. 🤣🤣🤣 Bonte demonstratie op de Dam: tegen stikstof, media en ‘het coronagebeuren’ https://t.co/r8xuBVi1m1 — Beach Roy 🇺🇦☀️🌊🏄‍♂️🔭 (@Beach_Roy33) July 23, 2022



Hahaha. De wappies worden compleet afgemaakt in het AD. En terecht. Heropvoeden die malloten. Bonte demonstratie op de Dam: tegen stikstof, media en ‘het coronagebeuren’ https://t.co/RNuSlvBizq — Mora Apprez (@Mora_Apprez) July 23, 2022



